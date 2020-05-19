Умер театральный режиссер Владимир Голуб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб скончался на 83-м году жизни, сообщает Режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб скончался на 83-м году жизни, сообщает Александринский театр

"Восемнадцатого мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Александрович Голуб", - говорится в сообщении.

О дате и месте похорон режиссера театр сообщит позднее.

"Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры. Его спектакли подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей", - отмечается в сообщении.

За 19 лет работы в Александринском театре Голуб поставил 16 спектаклей, в числе которых: "Торможение в небесах", "Свои люди — сочтемся", "Александр Невский", "Поклонимся великим тем годам...", ... Sorry, "Комедия из нашей жизни", "Деревья умирают стоя", "На всякого мудреца довольно простоты" и другие.