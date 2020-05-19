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2020-05-19T21:00
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Умер театральный режиссер Владимир Голуб
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РИА Новости

Умер театральный режиссер Владимир Голуб

21:00 19.05.2020
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© Фото : "Национальный драматический театр России (Александринский театр)"Театральный режиссер Владимир Голуб
Театральный режиссер Владимир Голуб
© Фото : "Национальный драматический театр России (Александринский театр)"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб скончался на 83-м году жизни, сообщает Александринский театр.
"Восемнадцатого мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Александрович Голуб", - говорится в сообщении.
О дате и месте похорон режиссера театр сообщит позднее.
"Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры. Его спектакли подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей", - отмечается в сообщении.
За 19 лет работы в Александринском театре Голуб поставил 16 спектаклей, в числе которых: "Торможение в небесах", "Свои люди — сочтемся", "Александр Невский", "Поклонимся великим тем годам...", ... Sorry, "Комедия из нашей жизни", "Деревья умирают стоя", "На всякого мудреца довольно простоты" и другие.
Голуб родился 7 августа 1937 года. В 1970 году окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Б.В. Щукина при Московском государственном академическом театре имени Е.Б. Вахтангова. С 1987 по 2006 годы Голуб служил в Александринском театре.
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КультураАлександринский театрСанкт-Петербург
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