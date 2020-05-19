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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T20:50
https://ria.ru/20200519/1571699437.html
В Совфеде предложили ввести госстрахование медиков в условиях эпидемии
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РИА Новости

В Совфеде предложили ввести госстрахование медиков в условиях эпидемии

20:50 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевГоспиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сенаторы рекомендуют Минздраву РФ ввести обязательное государственное страхование для медработников, работающих с больными в условиях эпидемии, такое предложение содержится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Минздраву, в частности, предлагается "ускорить разработку проекта федерального закона, регулирующего вопросы обязательного государственного страхования работников медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих".
Также предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в части совершенствования обязанностей граждан в области иммунопрофилактики.
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