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2020-05-19T20:47
https://ria.ru/20200519/1571699351.html
Совфед предложил разработать поправки о работе граждан при режиме ЧС
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РИА Новости

Совфед предложил разработать поправки о работе граждан при режиме ЧС

20:47 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сенаторы рекомендуют Минтруду разработать поправки в трудовое законодательство о возможности для граждан в условиях режимов ЧС и повышенной готовности работать дистанционно, такое предложение содержится в проекте постановления палаты. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
В проекте рекомендуется Минтруду рассмотреть возможность внесения изменений в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Трудовой кодекс, закон "О занятости населения в РФ" в части "установления особенностей трудовых отношений в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, в том числе при переводе работников на дистанционную, сменную работу, приеме работников на временную работу".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Совет Федерации РФОбщество
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