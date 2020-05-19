Совфед предложил разработать поправки о работе граждан при режиме ЧС

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сенаторы рекомендуют Минтруду разработать поправки в трудовое законодательство о возможности для граждан в условиях режимов ЧС и повышенной готовности работать дистанционно, такое предложение содержится в проекте постановления палаты. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
В проекте рекомендуется Минтруду рассмотреть возможность внесения изменений в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Трудовой кодекс, закон "О занятости населения в РФ" в части "установления особенностей трудовых отношений в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, в том числе при переводе работников на дистанционную, сменную работу, приеме работников на временную работу".
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