Совфед предложил в условиях ЧС упростить прием медиков на работу

В частности, кабмину предлагается "рассмотреть вопрос о внесении изменений в трудовое законодательство РФ в части регулирования трудовых отношений в медицинских организациях в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, в том числе упрощения порядка приема в медицинскую организацию работников по срочному трудовому договору на основании временного штатного расписания, а также установления возможности временного перевода медицинского работника к другому работодателю", говорится в документе.