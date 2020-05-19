Совфед предложил в условиях ЧС упростить прием медиков на работу

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совфед рекомендует правительству в условиях чрезвычайных ситуаций упростить прием медиков на работу в медицинские организации по срочному договору, говорится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.
В среду запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
В частности, кабмину предлагается "рассмотреть вопрос о внесении изменений в трудовое законодательство РФ в части регулирования трудовых отношений в медицинских организациях в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, в том числе упрощения порядка приема в медицинскую организацию работников по срочному трудовому договору на основании временного штатного расписания, а также установления возможности временного перевода медицинского работника к другому работодателю", говорится в документе.
Кроме того, предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в перечень медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, дополнив его аппаратом для инсуффляции.
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