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2020-05-19T20:47
https://ria.ru/20200519/1571699316.html
Совфед предложил в условиях ЧС упростить прием медиков на работу
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РИА Новости

Совфед предложил в условиях ЧС упростить прием медиков на работу

20:46 19.05.2020 (обновлено: 20:47 19.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совфед рекомендует правительству в условиях чрезвычайных ситуаций упростить прием медиков на работу в медицинские организации по срочному договору, говорится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.
В среду запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
В частности, кабмину предлагается "рассмотреть вопрос о внесении изменений в трудовое законодательство РФ в части регулирования трудовых отношений в медицинских организациях в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, в том числе упрощения порядка приема в медицинскую организацию работников по срочному трудовому договору на основании временного штатного расписания, а также установления возможности временного перевода медицинского работника к другому работодателю", говорится в документе.
Кроме того, предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в перечень медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, дополнив его аппаратом для инсуффляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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