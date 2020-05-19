Совфед разработал рекомендации для правительства из-за пандемии COVID-19

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сенаторы разработали проект постановления, в котором содержатся рекомендации правительству о новых мерах, которые следует принять в условиях пандемии коронавируса.
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
Кабинету министров рекомендуется:
—принять меры, направленные на сокращение потребления населением алкоголя и табака, в частности поднять возраст, с которого допускается розничная продажа спиртного, а также ввести правовое регулирование обращения электронных курительных изделий;
—рассмотреть возможность разработки программы по восстановлению уровня доходов граждан;
—при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предлагается рассмотреть вопрос о финансировании строительства и реконструкции инфекционных больниц и отделений в субъектах Российской Федерации;
—внести в Стратегию развития здравоохранения на период до 2025 года задачи по модернизации системы здравоохранения с учетом опыта работы в условиях новой коронавирусной инфекции;
—страховать медиков, работающих с больными в условиях эпидемий;
—упростить прием на работу медиков по срочному договору в условиях чрезвычайной ситуации;
—разработать поправки в Трудовой кодекс о работе граждан в условиях режимов повышенной готовности и ЧС;
—установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса;
—рассмотреть возможность разработки федерального проекта "Борьба с инфекционными заболеваниями" в составе национального проекта "Здравоохранение";
—обязать страховые компании открывать офисы по защите прав пациентов.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены уже почти 4,7 миллиона человек, более 315 тысяч пациентов умерли.
В России на сегодняшний день коронавирус диагностировали у 299 941 человека, из них 76 130 выздоровели, 2837 пациентов скончались
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.