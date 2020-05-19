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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T21:47
https://ria.ru/20200519/1571699206.html
Совфед разработал рекомендации для правительства из-за пандемии COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610144_0:225:3240:2048_1036x0_80_0_0_849d4d553453bcb4cf9b678eca9ebe27.jpg
РИА Новости

Совфед разработал рекомендации для правительства из-за пандемии COVID-19

20:44 19.05.2020 (обновлено: 21:47 19.05.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива водки
Цех розлива водки
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сенаторы разработали проект постановления, в котором содержатся рекомендации правительству о новых мерах, которые следует принять в условиях пандемии коронавируса.
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
Кабинету министров рекомендуется:
принять меры, направленные на сокращение потребления населением алкоголя и табака, в частности поднять возраст, с которого допускается розничная продажа спиртного, а также ввести правовое регулирование обращения электронных курительных изделий;
рассмотреть возможность разработки программы по восстановлению уровня доходов граждан;
при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предлагается рассмотреть вопрос о финансировании строительства и реконструкции инфекционных больниц и отделений в субъектах Российской Федерации;
внести в Стратегию развития здравоохранения на период до 2025 года задачи по модернизации системы здравоохранения с учетом опыта работы в условиях новой коронавирусной инфекции;
страховать медиков, работающих с больными в условиях эпидемий;
упростить прием на работу медиков по срочному договору в условиях чрезвычайной ситуации;
разработать поправки в Трудовой кодекс о работе граждан в условиях режимов повышенной готовности и ЧС;
установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса;
рассмотреть возможность разработки федерального проекта "Борьба с инфекционными заболеваниями" в составе национального проекта "Здравоохранение";
обязать страховые компании открывать офисы по защите прав пациентов.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены уже почти 4,7 миллиона человек, более 315 тысяч пациентов умерли.
В России на сегодняшний день коронавирус диагностировали у 299 941 человека, из них 76 130 выздоровели, 2837 пациентов скончались
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Ну прям такая забота о гражданах, такая что я прям кушать не могу!
19 мая, 21:13
Andrey Shulga
2421018
Это после предложения Жириновского, СФ так перевозбудился? В Туле уже мирные протесты начинаются!
19 мая, 21:20
Artur Tsarev
1770005
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