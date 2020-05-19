Совфед разработал рекомендации для правительства из-за пандемии COVID-19

— принять меры, направленные на сокращение потребления населением алкоголя и табака, в частности поднять возраст, с которого допускается розничная продажа спиртного, а также ввести правовое регулирование обращения электронных курительных изделий; принять меры, направленные на сокращение потребления населением алкоголя и табака, в частности поднять возраст, с которого допускается розничная продажа спиртного, а также ввести правовое регулирование обращения электронных курительных изделий;

— рассмотреть возможность разработки программы по восстановлению уровня доходов граждан; рассмотреть возможность разработки программы по восстановлению уровня доходов граждан;

— при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предлагается рассмотреть вопрос о финансировании строительства и реконструкции инфекционных больниц и отделений в субъектах при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предлагается рассмотреть вопрос о финансировании строительства и реконструкции инфекционных больниц и отделений в субъектах Российской Федерации

— внести в Стратегию развития здравоохранения на период до 2025 года задачи по модернизации системы здравоохранения с учетом опыта работы в условиях новой коронавирусной инфекции; внести в Стратегию развития здравоохранения на период до 2025 года задачи по модернизации системы здравоохранения с учетом опыта работы в условиях новой коронавирусной инфекции;

— страховать медиков, работающих с больными в условиях эпидемий; страховать медиков, работающих с больными в условиях эпидемий;

— упростить прием на работу медиков по срочному договору в условиях чрезвычайной ситуации; упростить прием на работу медиков по срочному договору в условиях чрезвычайной ситуации;

— разработать поправки в Трудовой кодекс о работе граждан в условиях режимов повышенной готовности и ЧС; разработать поправки в Трудовой кодекс о работе граждан в условиях режимов повышенной готовности и ЧС;

— установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса; установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса;

— рассмотреть возможность разработки федерального проекта "Борьба с инфекционными заболеваниями" в составе национального проекта "Здравоохранение"; рассмотреть возможность разработки федерального проекта "Борьба с инфекционными заболеваниями" в составе национального проекта "Здравоохранение";