СФ призвал разработать программу "Борьба с инфекционными заболеваниями"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совфед рекомендует Минздраву рассмотреть возможность разработки федерального проекта "Борьба с инфекционными заболеваниями" в составе национального проекта "Здравоохранение", об этом говорится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
Также министерству предлагается осуществить анализ деятельности инфекционной службы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и при необходимости "провести реорганизацию этой службы с целью повышения готовности к возникновению новых инфекционных заболеваний".
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