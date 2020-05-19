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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T20:44
https://ria.ru/20200519/1571699175.html
СФ призвал разработать программу "Борьба с инфекционными заболеваниями"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_32aefecdcd90abc9e16f293a235f4d06.jpg
РИА Новости

СФ призвал разработать программу "Борьба с инфекционными заболеваниями"

20:44 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совфед рекомендует Минздраву рассмотреть возможность разработки федерального проекта "Борьба с инфекционными заболеваниями" в составе национального проекта "Здравоохранение", об этом говорится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
Также министерству предлагается осуществить анализ деятельности инфекционной службы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и при необходимости "провести реорганизацию этой службы с целью повышения готовности к возникновению новых инфекционных заболеваний".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваСовет Федерации РФОбщество
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