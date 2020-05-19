СФ призвал разработать программу "Борьба с инфекционными заболеваниями"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совфед рекомендует Минздраву рассмотреть возможность разработки федерального проекта "Борьба с инфекционными заболеваниями" в составе национального проекта "Здравоохранение", об этом говорится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.