Совфед призвал разработать программу авиаперевозок граждан в условиях ЧС

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совфед предлагает Минтрансу разработать специальную программу пассажирских перевозок авиатранспортом в условиях чрезвычайных ситуаций, говорится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
"Рекомендовать министерству транспорта РФ рассмотреть возможность разработки федеральной программы, предусматривающей перераспределение пассажиропотоков воздушного транспорта в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации с созданием нескольких авиахабов в РФ и инфраструктуры для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", - отмечается в проекте.
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