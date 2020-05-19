Совфед призвал разработать программу авиаперевозок граждан в условиях ЧС

"Рекомендовать министерству транспорта РФ рассмотреть возможность разработки федеральной программы, предусматривающей перераспределение пассажиропотоков воздушного транспорта в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации с созданием нескольких авиахабов в РФ и инфраструктуры для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", - отмечается в проекте.