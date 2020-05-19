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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T20:41
https://ria.ru/20200519/1571699084.html
Совфед призвал разработать программу авиаперевозок граждан в условиях ЧС
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_4e859cd82df1daf36a41cf0ef774cd7d.jpg
РИА Новости

Совфед призвал разработать программу авиаперевозок граждан в условиях ЧС

20:41 19.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совфед предлагает Минтрансу разработать специальную программу пассажирских перевозок авиатранспортом в условиях чрезвычайных ситуаций, говорится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
"Рекомендовать министерству транспорта РФ рассмотреть возможность разработки федеральной программы, предусматривающей перераспределение пассажиропотоков воздушного транспорта в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации с созданием нескольких авиахабов в РФ и инфраструктуры для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", - отмечается в проекте.
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