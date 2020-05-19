Коми предложили включить в объединенный арктический регион

МУРМАНСК, 19 мая — РИА Новости. При обсуждении возможного объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области члены рабочей группы предложили присоединить к новому субъекту еще и Республику Коми, сообщил РИА Новости председатель группы от НАО Матвей Чупров.
"На заседании рабочей группы некоторые ее участники высказали предложение, что "трешка" лучше, чем "двушка", и в перспективе нужно будет рассматривать вопрос создания региона, в котором будут Архангельская область, Ненецкий округ и Коми, чтобы получился мощный арктический субъект", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что вопрос вызвал активное обсуждение — в частности, с точки зрения его экономической целесообразности.
По словам Чупрова, все три северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно, их объединение позволит реализовывать масштабные проекты.
Врио губернаторов Архангельской области и НАО на минувшей неделе подписали меморандум о начале процесса объединения регионов. Впереди — сбор предложений жителей, обращение к президенту и референдум.