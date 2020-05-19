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2020-05-19T21:40
https://ria.ru/20200519/1571697846.html
Коми предложили включить в объединенный арктический регион
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РИА Новости

Коми предложили включить в объединенный арктический регион

20:05 19.05.2020 (обновлено: 21:40 19.05.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРегионы России. Воркута
Регионы России. Воркута
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 19 мая — РИА Новости. При обсуждении возможного объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области члены рабочей группы предложили присоединить к новому субъекту еще и Республику Коми, сообщил РИА Новости председатель группы от НАО Матвей Чупров.

"На заседании рабочей группы некоторые ее участники высказали предложение, что "трешка" лучше, чем "двушка", и в перспективе нужно будет рассматривать вопрос создания региона, в котором будут Архангельская область, Ненецкий округ и Коми, чтобы получился мощный арктический субъект", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что вопрос вызвал активное обсуждение — в частности, с точки зрения его экономической целесообразности.
По словам Чупрова, все три северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно, их объединение позволит реализовывать масштабные проекты.
Врио губернаторов Архангельской области и НАО на минувшей неделе подписали меморандум о начале процесса объединения регионов. Впереди — сбор предложений жителей, обращение к президенту и референдум.
Старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин
13 мая, 16:16
Экономист объяснил, кому выгодно объединение Архангельской области и НАО
75861442
Обсудить 10
Республика КомиАрхангельская областьЭкономика
Популярные комментарии
Любой регион можно объединить с соседним. Любой. Можно ещё Вологодскую область присоединить, чего на "трешке" останавливаться? Когда Архангельская и Вологодская область были одним целым. Только всем понятно, что это бред. Совершенно не продуманное, как говорится, волюнтаристское решение. И это в то время, когда в стране не могут выделить деньги даже на борьбу с коронавирусом! Они будут тратить деньги на реорганизацию. ХВАТИТ, есть более насущные проблемы
19 мая, 20:34
АВАлександра Володина
1000115
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