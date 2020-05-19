Коми предложили включить в объединенный арктический регион

"На заседании рабочей группы некоторые ее участники высказали предложение, что "трешка" лучше, чем "двушка", и в перспективе нужно будет рассматривать вопрос создания региона, в котором будут Архангельская область, Ненецкий округ и Коми, чтобы получился мощный арктический субъект", — сказал собеседник агентства.