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2020-05-13T15:21
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Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
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РИА Новости

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

10:13 13.05.2020 (обновлено: 15:21 13.05.2020)
39814
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округаЮрий Бездудный
Юрий Бездудный
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округа
Юрий Бездудный. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил радиостанции "Говорит Москва" появившиеся в СМИ сообщения о решении объединить регион с Архангельской областью.
"Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут", — отметил он.
Бездудный подчеркнул, что более полная информация появится после обеда.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. Референдум намечен на этот год.
Вид на центральную часть города Архангельска
13:21
Случаи объединения российских регионов
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Обсудить 27
Ненецкий автономный округЮрий БездудныйРБК (медиагруппа)Архангельская областьПолитика
Популярные комментарии
давно пора многие регионы объедянть, 85 слишком большая цифра и чиновничий аппарат избыточен в стране
13 мая, 10:28
ЧиЧеловек из Зазеркалья 1
90002113
Правильно только в том случае, если объединенное назовут Архангельская область, а не Ненецкий край. Давно пора избавиться от национальных субъектов, у них куча прав, которых нет у русских
13 мая, 11:13
Андрей Копейкин
41020019
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