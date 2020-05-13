Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил радиостанции "Говорит Москва" появившиеся в СМИ сообщения о решении объединить регион с Архангельской областью.
"Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут", — отметил он.
Бездудный подчеркнул, что более полная информация появится после обеда.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. Референдум намечен на этот год.