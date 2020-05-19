В обсерваторе в Сочи выявили более 30 заболевших COVID-19

"На сегодняшний день коронавирус подтвердился у 31 постояльца сочинского обсерватора. Эти люди были сразу же направлены в городскую инфекционную больницу для дальнейшего лечения. Всего с подозрением на COVID-19 в обсерваторе побывали свыше двух тысяч человек из разных регионов страны", - говорится в сообщении.

"Эти 31 человек, если бы они не попали в условия обсерватора, а попали бы в город, в обычную жизнь – через неделю это было бы уже несколько сотен, а через две недели – это уже несколько тысяч или даже десятков тысяч заражённых сочинцев. Поэтому обсерватор, несмотря на все свои строгие правила – это действенный механизм по предотвращению распространения заболевания", - цитируются в сообщении слова главного врача городской поликлиники №2 Давида Моисеева.