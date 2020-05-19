Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T19:20
https://ria.ru/20200519/1571696504.html
В обсерваторе в Сочи выявили более 30 заболевших COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564281935_0:100:3078:1831_1036x0_80_0_0_efc0bd6ba2a1d130a3926b33ad117c70.jpg
РИА Новости

В обсерваторе в Сочи выявили более 30 заболевших COVID-19

19:19 19.05.2020 (обновлено: 19:20 19.05.2020)
1154
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкРайон "жилых гаражей" на улице Альпийской в Центральном районе города Сочи.
Район жилых гаражей на улице Альпийской в Центральном районе города Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 19 мая - РИА Новости. Более 30 заболевших COVID-19 выявлено в обсерваторе в Сочи, где побывали более двух тысяч человек, сообщает администрация города.
Обсерватор в Сочи с начала недели привлек внимание жителей России. В понедельник гость из Иркутска устроил во дворе обсерватора "догонялки" с росгвардейцами, за что получил трое суток ареста и 15 тысяч рублей штрафа. Во вторник стало известно о семье из Санкт-Петербурга, объявившей голодовку из-за не понравившихся условий пребывания. Проверку по этому поводу организовала прокуратура региона. Однако власти заявляют, что условия пребывания в учреждении установлены в строгом соответствии с предписанием Роспотребнадзора, и это позволяет эффективно бороться с распространением коронавируса.
"На сегодняшний день коронавирус подтвердился у 31 постояльца сочинского обсерватора. Эти люди были сразу же направлены в городскую инфекционную больницу для дальнейшего лечения. Всего с подозрением на COVID-19 в обсерваторе побывали свыше двух тысяч человек из разных регионов страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сочинский обсерватор расположен в отдельном корпусе крупного гостиничного комплекса. Номерной фонд, в котором содержатся люди с подозрением на коронавирус, соответствует всем требованиям Роспотребнадзора. В каждом номере отдельные санузлы, телевизор, есть дополнительно вай-фай, ежедневно проводится уборка с дезинфекцией.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Вчера, 12:35Распространение нового коронавируса
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
"Эти 31 человек, если бы они не попали в условия обсерватора, а попали бы в город, в обычную жизнь – через неделю это было бы уже несколько сотен, а через две недели – это уже несколько тысяч или даже десятков тысяч заражённых сочинцев. Поэтому обсерватор, несмотря на все свои строгие правила – это действенный механизм по предотвращению распространения заболевания", - цитируются в сообщении слова главного врача городской поликлиники №2 Давида Моисеева.
По данным властей, в Сочи зафиксировано 262 случая заболевания COVID-19, при этом на курорте уже 145 выздоровевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
500001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СочиИркутскСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19, заявил Собянин
Стрижка
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
Собянин озвучил условие разрешения прогулок в Москве
Мужчина, страдающий ожирением
Малышева объяснила, кто "роет себе могилу" во время пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения электродепо Северное Московского метрополитена
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по краху медицины из-за COVID-19
Тестирование на коронавирус
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 клиентов
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин
Вертолет Ми-8
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае
Пицца
Семья устроила голодовку в обсерваторе в Сочи, не получив роллы и пиццу
Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
В Саратове у пациентки с COVID-19 родилась зараженная коронавирусом дочь
Театральный режиссер Владимир Голуб
Умер театральный режиссер Владимир Голуб
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Эпидемиолог оценил возможность сохранения иммунитета к COVID-19
Морской вокзал в Сочи
Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния