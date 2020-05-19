В обсерваторе в Сочи выявили более 30 заболевших COVID-19

Обсерватор в Сочи с начала недели привлек внимание жителей России. В понедельник гость из Иркутска устроил во дворе обсерватора "догонялки" с росгвардейцами, за что получил трое суток ареста и 15 тысяч рублей штрафа. Во вторник стало известно о семье из Санкт-Петербурга, объявившей голодовку из-за не понравившихся условий пребывания. Проверку по этому поводу организовала прокуратура региона. Однако власти заявляют, что условия пребывания в учреждении установлены в строгом соответствии с предписанием Роспотребнадзора, и это позволяет эффективно бороться с распространением коронавируса.
"На сегодняшний день коронавирус подтвердился у 31 постояльца сочинского обсерватора. Эти люди были сразу же направлены в городскую инфекционную больницу для дальнейшего лечения. Всего с подозрением на COVID-19 в обсерваторе побывали свыше двух тысяч человек из разных регионов страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сочинский обсерватор расположен в отдельном корпусе крупного гостиничного комплекса. Номерной фонд, в котором содержатся люди с подозрением на коронавирус, соответствует всем требованиям Роспотребнадзора. В каждом номере отдельные санузлы, телевизор, есть дополнительно вай-фай, ежедневно проводится уборка с дезинфекцией.
"Эти 31 человек, если бы они не попали в условия обсерватора, а попали бы в город, в обычную жизнь – через неделю это было бы уже несколько сотен, а через две недели – это уже несколько тысяч или даже десятков тысяч заражённых сочинцев. Поэтому обсерватор, несмотря на все свои строгие правила – это действенный механизм по предотвращению распространения заболевания", - цитируются в сообщении слова главного врача городской поликлиники №2 Давида Моисеева.
По данным властей, в Сочи зафиксировано 262 случая заболевания COVID-19, при этом на курорте уже 145 выздоровевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.