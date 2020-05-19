В "Ростехе" заявили о попытке подкупа работников производящего ИВЛ завода

Ранее в телеграм-каналах была опубликована информация о том, что неназванному сотруднику завода прислали СМС с просьбой рассказать свою версию событий в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли возгорания, за вознаграждение.
"Действительно, зафиксированы попытки подкупа сотрудников УПЗ. Сотрудникам предлагали деньги в обмен на любую информацию, которая могла бы дискредитировать предприятие в СМИ. В настоящее время проверкой этих эпизодов занимается служба безопасности завода", — сказали в КРЭТ, куда входит Уральский приборостроительный завод.
Там отметили, что в ближайшее время госкорпорация планирует направить обращение по данным фактам в правоохранительные органы.
Росздравнадзор 13 мая приостановил использование в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года на АО "Уральский приборостроительный завод". Они поставляются на рынок с 2012 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов. СК начал проверку на уральском заводе.
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