В "Ростехе" заявили о попытке подкупа работников производящего ИВЛ завода

"Действительно, зафиксированы попытки подкупа сотрудников УПЗ. Сотрудникам предлагали деньги в обмен на любую информацию, которая могла бы дискредитировать предприятие в СМИ. В настоящее время проверкой этих эпизодов занимается служба безопасности завода", — сказали в КРЭТ, куда входит Уральский приборостроительный завод.