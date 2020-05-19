Семья устроила голодовку в обсерваторе в Сочи, не получив роллы и пиццу

СОЧИ, 19 мая - РИА Новости. Семья из Семья из Санкт-Петербурга устроила голодовку в обсерваторе в Сочи , пожаловавшись на условия проживания, когда им не разрешили пронести пиццу и роллы в номер, сообщает администрация города.

Во вторник в СМИ появилась публикация о том, что в обсерваторе Сочи двоим прибывшим на курорт из Санкт-Петербурга и объявившим голодовку стало плохо. Люди пожаловались журналистам на условия пребывания в обсерваторе, отсутствие медицинского обеспечения и невозможность получить передачи с продуктами, что стало причиной объявления голодовки. Спустя несколько дней после начала протестной акции они сообщили об ухудшении самочувствия. Прокуратура региона начала проверку опубликованных данных. Оперативный штаб Краснодарского края , комментируя объявление голодовки двумя недовольными постояльцами обсерватора в Сочи, заявил, что условия пребывания в учреждении установлены в строгом соответствии с предписанием Роспотребнадзора

"В обсерваторе с учётом строгих правил существуют и нормативы. Например, по питанию. То есть, у нас сбалансированное трёхразовое питание, специально разработанный рацион... Семья из Санкт-Петербурга, которые прилетели несколько дней назад – им было отказано только в доставке, проносе скоропортящейся продукции – такой, как пицца, роллы", - приводятся в сообщении слова главного врача городской поликлиники №2 Давида Моисеева.

Он добавил, что в обсерватор запрещено передавать скоропортящиеся продукты из-за угрозы возникновения пищевой токсикоинфекции.

Власти уточняют, что меню в обсерваторе меняется в зависимости от возраста и состояния здоровья пребывающих там людей. Кроме этого, их близкие могут передавать на проходную лекарства, средства личной гигиены и продукты питания в герметичной упаковке.

По данным властей, на сегодняшний день коронавирус подтвердился у 31 постояльца сочинского обсерватора. Эти люди были сразу же направлены в городскую инфекционную больницу для дальнейшего лечения. Всего с подозрением на COVID-19 в обсерваторе побывали свыше двух тысяч человек из разных регионов страны.

По словам директора гостиничного корпуса, где расположен обсерватор, Станислава Лобачева, В каждом номере отдельные санузлы, телевизор, есть дополнительно вай фай, ежедневно проводится уборка с дезинфекцией.