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2020-05-19T18:55
https://ria.ru/20200519/1571695424.html
Семья устроила голодовку в обсерваторе в Сочи, не получив роллы и пиццу
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РИА Новости

Семья устроила голодовку в обсерваторе в Сочи, не получив роллы и пиццу

18:54 19.05.2020 (обновлено: 18:55 19.05.2020)
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© Фото : Pixabay / LyciouseПицца
Пицца
© Фото : Pixabay / Lyciouse
СОЧИ, 19 мая - РИА Новости. Семья из Санкт-Петербурга устроила голодовку в обсерваторе в Сочи, пожаловавшись на условия проживания, когда им не разрешили пронести пиццу и роллы в номер, сообщает администрация города.
Во вторник в СМИ появилась публикация о том, что в обсерваторе Сочи двоим прибывшим на курорт из Санкт-Петербурга и объявившим голодовку стало плохо. Люди пожаловались журналистам на условия пребывания в обсерваторе, отсутствие медицинского обеспечения и невозможность получить передачи с продуктами, что стало причиной объявления голодовки. Спустя несколько дней после начала протестной акции они сообщили об ухудшении самочувствия. Прокуратура региона начала проверку опубликованных данных. Оперативный штаб Краснодарского края, комментируя объявление голодовки двумя недовольными постояльцами обсерватора в Сочи, заявил, что условия пребывания в учреждении установлены в строгом соответствии с предписанием Роспотребнадзора.
"В обсерваторе с учётом строгих правил существуют и нормативы. Например, по питанию. То есть, у нас сбалансированное трёхразовое питание, специально разработанный рацион... Семья из Санкт-Петербурга, которые прилетели несколько дней назад – им было отказано только в доставке, проносе скоропортящейся продукции – такой, как пицца, роллы", - приводятся в сообщении слова главного врача городской поликлиники №2 Давида Моисеева.
Он добавил, что в обсерватор запрещено передавать скоропортящиеся продукты из-за угрозы возникновения пищевой токсикоинфекции.
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Власти уточняют, что меню в обсерваторе меняется в зависимости от возраста и состояния здоровья пребывающих там людей. Кроме этого, их близкие могут передавать на проходную лекарства, средства личной гигиены и продукты питания в герметичной упаковке.
По данным властей, на сегодняшний день коронавирус подтвердился у 31 постояльца сочинского обсерватора. Эти люди были сразу же направлены в городскую инфекционную больницу для дальнейшего лечения. Всего с подозрением на COVID-19 в обсерваторе побывали свыше двух тысяч человек из разных регионов страны.
По словам директора гостиничного корпуса, где расположен обсерватор, Станислава Лобачева, В каждом номере отдельные санузлы, телевизор, есть дополнительно вай фай, ежедневно проводится уборка с дезинфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СочиКраснодарский крайСанкт-ПетербургОбщество
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Маразм крепчает)
19 мая, 18:56
Сергей Сергеевич
830001
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