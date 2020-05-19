Ярославль возобновил авиасообщение с Казанью

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Авиасообщение между Ярославлем и Казанью возобновилось 19 мая, сообщило правительство региона во вторник.
"С 19 мая 2020 года возобновлено авиасообщение между Ярославлем и Казанью. Рейсы выполняются авиакомпанией ЮВТ АЭРО. Полеты в столицу Татарстана будут осуществляться по вторникам и четвергам. Время в пути составит чуть больше часа", - говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя правительства области Максима Авдеева, регион начал постепенно запускать летную программу аэропорта "Туношна", которая была временно приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции.
"В летний период планируется возобновление полетов в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар. По каждому направлению об открытии рейсов будем сообщать дополнительно… В целях безопасности пассажиров и для предотвращения распространения коронавируса на всех рейсах, выполняемых авиакомпанией, предусмотрено обязательное использование в самолете средств индивидуальной защиты: масок, респираторов и перчаток", - подчеркнул Авдеев.
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