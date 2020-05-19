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РИА Наука
2020-05-19T18:15
https://ria.ru/20200519/1571693497.html
Ученые определили ежедневную норму молочных продуктов
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РИА Новости

Ученые определили ежедневную норму молочных продуктов

18:15 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПокупатель держит в руках бутылку молока в магазине "Полушка" в Санкт-Петербурге
Покупатель держит в руках бутылку молока в магазине Полушка в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Масштабное международное исследование определило, что всего две порции молочных продуктов в день снижают риск развития диабета, гипертонии и метаболического синдрома. Результаты опубликованы в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.
Более ранние исследования, проводимые в Северной Америке и Европе, показали, что высокое потребление молочных продуктов снижает риск диабета, повышения кровяного давления и метаболического синдрома — комплекса факторов, приводящих к преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые не знали, можно ли эти результаты распространять на всех людей планеты.
В новом, самом масштабным за всю историю исследовании приняли участие 147 812 человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны, включая как развитые, например, Швеция и Канада, так и развивающиеся — Бангладеш, Колумбия, Иран и другие.
За участниками наблюдали более девяти лет. Обычное потребление пищи за предыдущий год каждый раз оценивалось с помощью регулярного заполнения опросников, по которым определялся уровень в рационе молочных продуктов, таких как молоко, йогурт, йогуртовые напитки, сыр и блюда, приготовленные из молочных продуктов. Отдельно учитывались цельномолочные и обезжиренные продукт с содержанием жира один-два процента. Масло и сливки были выделены в особую группу, поскольку в некоторых странах их не употребляют в пищу.
Была также собрана информация о личной истории болезни каждого участника, использовании рецептурных лекарств, образовательном уровне, курении и параметрах веса, роста, окружности талии, артериального давления, холестерина и уровня глюкозы в крови натощак.
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Результаты показали, что при среднем употреблении двух порций жирных молочных продуктов в день риск развития гипертонии и диабета уменьшался, соответственно, на 11 и 12 процентов. Такое количество молочных продуктов авторы исследования считают оптимальным, так эффект от увеличения дозы был незначительным — у тех, кто употреблял в сутки три порции молочных продуктов, это снижение составляло 13 и 14 процентов.
Под порцией понимались: 240 миллилитров молока, около 20 граммов сыра, упаковка натурального йогурта, 120 граммов, или полчашки творога.
Эффект от обезжиренных продуктов был значительно ниже, поэтому ученые рекомендуют употреблять именно цельные, а не обезжиренные молочные продукты.
Более 47 тысяч из участников исследования имели не просто диабет или гипертонию, а метаболический синдром — сочетание таких факторов, как повышенное артериальное давление, излишний вес, низкий уровень полезного холестерина, высокое содержание в крови жиров и глюкозы.
Для них эффект снижения риска развития заболевания при ежедневном употреблении молочных продуктов был еще выше — от 24 до 28 процентов по сравнению с теми, у кого в рационе эти продукты отсутствовали.
Ученые отмечают, что их исследование — обсервационное, и не ставит своей целью выяснение причин.
"Если наши результаты будут подтверждены в достаточно крупных и долгосрочных испытаниях, то увеличение потребления молочных продуктов может стать осуществимым и недорогим подходом к снижению метаболического синдрома, гипертонии, диабета и, в конечном счете, сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире", — пишут авторы статьи.
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