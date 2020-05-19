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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T17:45
https://ria.ru/20200519/1571690966.html
В Италии открылись 90% магазинов одежды и 70% ресторанов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571513992_0:132:2982:1809_1036x0_80_0_0_31ad187bec8c102d7db84e3391c36012.jpg
РИА Новости

В Италии открылись 90% магазинов одежды и 70% ресторанов

17:44 19.05.2020 (обновлено: 17:45 19.05.2020)
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© РИА Новости / Джорджио Пероттино / Перейти в фотобанкПродавец цветов на одной из улиц в Турине
Продавец цветов на одной из улиц в Турине
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
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РИМ, 19 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Снятие большей части карантинных мер в Италии позволило открыться 90% магазинам одежды и 70% ресторанов, заявила национальная конфедерация коммерсантов Confcommercio, которая приводит данные профильных ассоциаций предпринимателей из отдельных отраслей.
С понедельника Италия сняла большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса в начале и середине марта. В частности, открылись магазины розничной торговли, рестораны и бары, а также парикмахерские. Разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов.
На прогулку и пробежку: смягчение карантина в Италии
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

Люди на площади у замка Сфорца в Милане
1 из 12

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

Отдыхающие в одном из парков Милана
2 из 12

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

Отдыхающие в одном из парков Милана
3 из 12

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

Женщина на велосипеде в одном из парков Милана
4 из 12

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

Отдыхающие в парке возле жилого комплекса Bosco Verticale в Милане
5 из 12

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

Отдыхающие в одном из парков Милана
6 из 12

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Теперь можно навещать родных.

Девушки в парке в центре Милана
7 из 12

Теперь можно навещать родных.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

Отдыхающие в одном из парков Милана
8 из 12

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

Отдыхающие в одном из парков Милана
9 из 12

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

Отдыхающие в одном из парков Милана
10 из 12

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

Мужчины совершают пробежку у небоскреба Generali Tower в Милане
11 из 12

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

Люди на площади у замка Сфорца в Милане
12 из 12

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
1 из 12

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
2 из 12

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
3 из 12

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
4 из 12

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
5 из 12

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
6 из 12

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
7 из 12

Теперь можно навещать родных.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
8 из 12

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
9 из 12

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
11 из 12

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
12 из 12

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Наиболее популярными товарами в магазинах одежды, свидетельствует профильный союз FedermodaItalia, стали нижнее белье, рубашки и брюки, обувь и аксессуары. Для торговых учреждений понедельник стал "как первый день в школе", отмечается в сообщении. Начало их работы "показало, насколько сильно желание людей вернуться к нормальной жизни, совершив приятное дело при помощи первой покупки", говорит Confcommercio.
Как убедился корреспондент РИА Новости, несмотря на возобновление работы, магазины одежды предприняли ряд мер для защиты своих клиентов от коронавируса: на входе их заставляют надеть одноразовые перчатки, на поверку оказывающиеся маленькие полиэтиленовыми пакетами. После примерки каждая вещь подвергается дезинфекции, для чего возле примерочных стоят стационарные пароочистители со специальным раствором.
Ресторанная отрасль заработала в меньшем масштабе: как сообщила Fipe ("Итальянская федерация общественных заведений"), в 70% открывшихся ресторанах и барах на работу вышли 60% сотрудников. Для обеспечения социальной дистанции и соблюдения мер предосторожности итальянский общепит увеличил расстояние между столиками и поставил на входе бутылки с дезинфинцирующим гелем. Представители сразу нескольких римских заведений в разговоре с агентством сообщили, что число посадочных мест из-за новых правил у них сократилось вдвое. Некоторые владельцы установили плексигласовое ограждение на кассе, а для подачи еды стали использовать одноразовую посуду.
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Вчера, 14:57Распространение нового коронавируса
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Снятие ограничений коснулось ювелирной отрасли, представители которой открылись почти все, а также закрытых рынков, возобновление работы которых зависит от каждого региона в отдельности. В целом по стране их доля доходит до 60%, пишет Confcommercio.
Конфедерация отмечает, что новая фаза позволит заработать свыше 800 тысячам заведений и магазинов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИталияВ мире
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