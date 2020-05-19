В Италии открылись 90% магазинов одежды и 70% ресторанов

Продавец цветов на одной из улиц в Турине

РИМ, 19 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Снятие большей части карантинных мер в Снятие большей части карантинных мер в Италии позволило открыться 90% магазинам одежды и 70% ресторанов, заявила национальная конфедерация коммерсантов Confcommercio, которая приводит данные профильных ассоциаций предпринимателей из отдельных отраслей.

С понедельника Италия сняла большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса в начале и середине марта. В частности, открылись магазины розничной торговли, рестораны и бары, а также парикмахерские. Разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов.

Наиболее популярными товарами в магазинах одежды, свидетельствует профильный союз FedermodaItalia, стали нижнее белье, рубашки и брюки, обувь и аксессуары. Для торговых учреждений понедельник стал "как первый день в школе", отмечается в сообщении. Начало их работы "показало, насколько сильно желание людей вернуться к нормальной жизни, совершив приятное дело при помощи первой покупки", говорит Confcommercio.

Как убедился корреспондент РИА Новости, несмотря на возобновление работы, магазины одежды предприняли ряд мер для защиты своих клиентов от коронавируса: на входе их заставляют надеть одноразовые перчатки, на поверку оказывающиеся маленькие полиэтиленовыми пакетами. После примерки каждая вещь подвергается дезинфекции, для чего возле примерочных стоят стационарные пароочистители со специальным раствором.

Ресторанная отрасль заработала в меньшем масштабе: как сообщила Fipe ("Итальянская федерация общественных заведений"), в 70% открывшихся ресторанах и барах на работу вышли 60% сотрудников. Для обеспечения социальной дистанции и соблюдения мер предосторожности итальянский общепит увеличил расстояние между столиками и поставил на входе бутылки с дезинфинцирующим гелем. Представители сразу нескольких римских заведений в разговоре с агентством сообщили, что число посадочных мест из-за новых правил у них сократилось вдвое. Некоторые владельцы установили плексигласовое ограждение на кассе, а для подачи еды стали использовать одноразовую посуду.

Снятие ограничений коснулось ювелирной отрасли, представители которой открылись почти все, а также закрытых рынков, возобновление работы которых зависит от каждого региона в отдельности. В целом по стране их доля доходит до 60%, пишет Confcommercio.

Конфедерация отмечает, что новая фаза позволит заработать свыше 800 тысячам заведений и магазинов.