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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-19T17:35
https://ria.ru/20200519/1571690398.html
Власти Ленобласти предложили подработку пострадавшим от пандемии
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РИА Новости

Власти Ленобласти предложили подработку пострадавшим от пандемии

17:35 19.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
C.- ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области подписал постановление, согласно которому, лишившиеся работы из-за пандемии коронавируса жители региона смогут приступить к оплачиваемым общественным работам на дорогах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, с 25 мая житель региона, который обратился на Биржу труда после того, как оказался безработным из-за пандемии коронавируса, сможет приступить к общественным работам в дорожной сфере и получать за это заработную плату.
Так, согласно документу, из регионального бюджета Дорожному ремонтно-строительному управлению (ДРСУ) будут выделены субсидии. А из них исполнителю общественных работ будут ежемесячно платить заработную плату в размере двух МРОТ - 24 260 рублей.
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"Помимо тех социальных выплат, которые мы выделяем из областного бюджета предпринимателям, безработным, самозанятым, мы должны дать людям, оставшимся сегодня без дохода, возможность работать и зарабатывать. Сегодня мы запускаем общественные работы в дорожной сфере, в дальнейшей рассматриваем и другие — экология и создание интерактивных карт", — сказал губернатор Александр Дрозденко.
Также он отметил, что в работах смогут принять участие не только безработные граждане, но и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена. А к общественным работам на дорожном предприятии могут быть отнесены: вырубка деревьев и кустарников, скашивание травы и уборка мусора в полосе отвода, очистка и мойка дорожных знаков, покраска бордюрного камня, барьерных ограждений, автобусных остановок, очистка водоотводных лотков и другие.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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