Власти Ленобласти предложили подработку пострадавшим от пандемии

C.- ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области подписал постановление, согласно которому, лишившиеся работы из-за пандемии коронавируса жители региона смогут приступить к оплачиваемым общественным работам на дорогах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, с 25 мая житель региона, который обратился на Биржу труда после того, как оказался безработным из-за пандемии коронавируса, сможет приступить к общественным работам в дорожной сфере и получать за это заработную плату.

Так, согласно документу, из регионального бюджета Дорожному ремонтно-строительному управлению (ДРСУ) будут выделены субсидии. А из них исполнителю общественных работ будут ежемесячно платить заработную плату в размере двух МРОТ - 24 260 рублей.

"Помимо тех социальных выплат, которые мы выделяем из областного бюджета предпринимателям, безработным, самозанятым, мы должны дать людям, оставшимся сегодня без дохода, возможность работать и зарабатывать. Сегодня мы запускаем общественные работы в дорожной сфере, в дальнейшей рассматриваем и другие — экология и создание интерактивных карт", — сказал губернатор Александр Дрозденко