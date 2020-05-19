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2020-05-19T17:32
https://ria.ru/20200519/1571690009.html
Вывозной рейс из Парижа вылетел в Россию
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РИА Новости

Вывозной рейс из Парижа вылетел в Россию

17:31 19.05.2020 (обновлено: 17:32 19.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", осуществляющий вывозной рейс с россиянами, вылетел из Парижа, передаёт корреспондент РИА Новости из парижского аэропорта имени Шарля де Голля.
"Рейс вылетел. В самолете находятся 244 человека. Борт совершит посадку сначала в Санкт-Петербурге, конечная точка назначения - Москва", - сообщил РИА Новости представитель посольства РФ во Франции Антон Токовинин.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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