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2020-05-19T17:00
https://ria.ru/20200519/1571687161.html
BMW отзовет 365 автомобилей в России из-за проблем с ремнем безопасности
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РИА Новости

BMW отзовет 365 автомобилей в России из-за проблем с ремнем безопасности

16:58 19.05.2020 (обновлено: 17:00 19.05.2020)
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© Фото : BMW AG 2020Новый логотип компании BMW
Новый логотип компании BMW
© Фото : BMW AG 2020
Новый логотип компании BMW . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. BMW отзывает 365 автомобилей разных серий в России из-за возможных проблем с ремнем безопасности, следует из сообщения Росстандарта.
"Отзыву подлежат 365 автомобилей BMW M8 (серии F91, F92, F93), X3 M (серия F97), X3 (серия G01), X4 (серия G02), 8-й серии (серии G14, G15, G16), реализованных с января по май 2020 года, с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что причиной отзыва является опасность вытягивания датчика Холла из корпуса замка ремня безопасности при сгибании или боковом движении из-за недостаточной длины кабеля. В таком случае может сработать предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, а натяжение ремня не происходит, что, в свою очередь, может привести к повышению нагрузок от ремня, объясняет ведомство.
"Уполномоченные представители изготовителей "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена передних поясных ремней. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", - добавляет Росстандарт.
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РоссияАвтоBMW AG
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