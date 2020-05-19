BMW отзовет 365 автомобилей в России из-за проблем с ремнем безопасности

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. BMW отзывает 365 автомобилей разных серий в России из-за возможных проблем с ремнем безопасности, следует из сообщения Росстандарта

"Отзыву подлежат 365 автомобилей BMW M8 (серии F91, F92, F93), X3 M (серия F97), X3 (серия G01), X4 (серия G02), 8-й серии (серии G14, G15, G16), реализованных с января по май 2020 года, с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной отзыва является опасность вытягивания датчика Холла из корпуса замка ремня безопасности при сгибании или боковом движении из-за недостаточной длины кабеля. В таком случае может сработать предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, а натяжение ремня не происходит, что, в свою очередь, может привести к повышению нагрузок от ремня, объясняет ведомство.