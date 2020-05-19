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2020-05-19T16:56
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В Западной Бенгалии эвакуируют около 300 тысяч человек из-за циклона
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РИА Новости

В Западной Бенгалии эвакуируют около 300 тысяч человек из-за циклона

16:56 19.05.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Власти индийского штата Западная Бенгалия эвакуировали около 300 тысяч человек из прибрежных районов в связи с приближением циклона "Ампан", сообщила главный министр штата Мамата Банерджи.
Метеорологи считают, что максимальная скорость ветра циклона "Ампан", который образовался в субботу в Бенгальском заливе, может достичь 225 километров в час, порывы могут достигать скорости 245 километров в час.
"Пока что мы переместили около 300 тысяч человек в штормовые укрытия", - сообщила Банерджи в своем Twitter.
Она отметила, что приближающийся циклон, скорее всего, больше всего затронет южные районы округа Параган.
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"Мы уже подготовили несколько временных и постоянных приютов. Из-за COVID-19 они также должны быть должным образом продезинфицированы. Я призываю людей как можно больше поддерживать социальную дистанцию во время стихийного бедствия ", - написала Банерджи.
Согласно последнему бюллетеню, выпущенному Региональным метеорологическим центром в Калькутте, "Ампан" в настоящее время находится примерно в 420 километрах к югу от индийского штата Одиша, в 570 километрах к юго-юго-западу от Западной Бенгалии и в 700 километрах к юго-юго-западу Бангладеш, власти которой ранее начали эвакуацию почти 2 миллионов человек из-за приближающегося циклона.
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