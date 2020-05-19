В Западной Бенгалии эвакуируют около 300 тысяч человек из-за циклона

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Власти индийского штата Власти индийского штата Западная Бенгалия эвакуировали около 300 тысяч человек из прибрежных районов в связи с приближением циклона "Ампан", сообщила главный министр штата Мамата Банерджи.

Метеорологи считают, что максимальная скорость ветра циклона "Ампан", который образовался в субботу в Бенгальском заливе, может достичь 225 километров в час, порывы могут достигать скорости 245 километров в час.

"Пока что мы переместили около 300 тысяч человек в штормовые укрытия", - сообщила Банерджи в своем Twitter

Она отметила, что приближающийся циклон, скорее всего, больше всего затронет южные районы округа Параган.

"Мы уже подготовили несколько временных и постоянных приютов. Из-за COVID-19 они также должны быть должным образом продезинфицированы. Я призываю людей как можно больше поддерживать социальную дистанцию во время стихийного бедствия ", - написала Банерджи.