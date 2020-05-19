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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:18
https://ria.ru/20200519/1571686089.html
В РАН усомнились в снижении распространения коронавируса в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541698_0:170:3039:1879_1036x0_80_0_0_89ef880f0db8223e46aa24a6d9692fd5.jpg
РИА Новости

В РАН усомнились в снижении распространения коронавируса в России

16:46 19.05.2020 (обновлено: 18:18 19.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов считает преждевременными разговоры о снижении заболеваемости COVID-19.

"Если вы посмотрите на кривую, то увидите, что эта кривая не плавная. Эта кривая представляет собой пилу. Поскольку есть пила — есть разброс, минимум десять процентов", — сказал ученый в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, необходимо подождать неделю, чтобы убедиться, насколько устойчиво снижение числа новых случаев заражения. Нетесов также призвал россиян продолжать носить маски.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,6 миллиона инфицированных, 315 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 300 тысяч, 2837 человек скончались, более 76 тысяч вылечились.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах действует пропускной режим, в некоторых при выходе из дома необходимо носить маски.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукВОЗНовосибирский государственный университетОбщество
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