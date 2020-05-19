В РАН усомнились в снижении распространения коронавируса в России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов считает преждевременными разговоры о снижении заболеваемости COVID-19.
"Если вы посмотрите на кривую, то увидите, что эта кривая не плавная. Эта кривая представляет собой пилу. Поскольку есть пила — есть разброс, минимум десять процентов", — сказал ученый в интервью радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, необходимо подождать неделю, чтобы убедиться, насколько устойчиво снижение числа новых случаев заражения. Нетесов также призвал россиян продолжать носить маски.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,6 миллиона инфицированных, 315 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 300 тысяч, 2837 человек скончались, более 76 тысяч вылечились.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах действует пропускной режим, в некоторых при выходе из дома необходимо носить маски.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.