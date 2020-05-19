Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:38
https://ria.ru/20200519/1571685706.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 1936
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 1936

16:38 19.05.2020
2379
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Число заболевших с выявленным коронавирусом в Таджикистане выросло на 207 и достигло 1936, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны.
"По состоянию на вечер вторника в Таджикистане зарегистрировано 207 новых случаев заболевания коронавирусом, достигнув 1936, за сутки скончавшихся от этой болезни нет", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-центра, сейчас в стране 3781 человек находится под наблюдением врачей, за последние сутки 641 пациент вылечился и был выписан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 1729
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
В Таджикистане за сутки выявили 202 случая заражения коронавирусом
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил за перезагрузку экономической сферы внешней политики
Челябинск
В Челябинске рассказали о ходе выплат водителям скорой помощи
Медик
Армения откажется от госпитализации пациентов с легкой формой COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет разговор с главой МИД Германии Маасом
Геннадий Гатилов
Гатилов: резолюция ВОЗ может помочь объединить усилия в борьбе с COVID-19
Сергей Рябков
Рябков: доступ к вакцине обеспечат, даже при противодействии США
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Житель Костромской области заразил коронавирусом пятерых гостей
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Просадка экономики может оказаться меньше ожиданий, считает Решетников
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Россия помогла британцу вернуться на родину из КНДР
Актриса Татьяна Васильева
Актриса Татьяна Васильева подтвердила, что у нее украли телефон
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Британии начали тестировать два препарата против COVID-19
Вид на Ташкент
Число жертв коронавируса в Узбекистане увеличилось до 12
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Лента новостейМолния