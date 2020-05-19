В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 1936

ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Число заболевших с выявленным коронавирусом в Таджикистане выросло на 207 и достигло 1936, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны.
"По состоянию на вечер вторника в Таджикистане зарегистрировано 207 новых случаев заболевания коронавирусом, достигнув 1936, за сутки скончавшихся от этой болезни нет", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-центра, сейчас в стране 3781 человек находится под наблюдением врачей, за последние сутки 641 пациент вылечился и был выписан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.