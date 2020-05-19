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2020-05-19T16:49
https://ria.ru/20200519/1571685495.html
Калининградские школы возобновили подготовку выпускников к ЕГЭ
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РИА Новости

Калининградские школы возобновили подготовку выпускников к ЕГЭ

16:36 19.05.2020 (обновлено: 16:49 19.05.2020)
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© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома
© Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Калининградские школы, закрытые из-за коронавируса, возобновили подготовку 11-классников к единым госэкзаменам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования.
С 6 апреля школы, колледжи и вузы Калининградской области перешли на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса.
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"Одиннадцатиклассники посещают занятия только по письменному согласию родителей. Одновременно в классе присутствует не больше 10 человек. Обязательно соблюдение социальной дистанции и наличие маски. Перерыв между консультациями составляет не меньше часа", - рассказали в министерстве.
Как отметили в минобразования, очные консультации не являются обязательными, к подготовке к ЕГЭ приступили около 2 тысяч выпускников из 4,5 тысячи.
Ранее Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. Решение по датам проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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