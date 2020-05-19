Калининградские школы возобновили подготовку выпускников к ЕГЭ

Школьница во время дистанционного обучения дома

КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Калининградские школы, закрытые из-за коронавируса, возобновили подготовку 11-классников к единым госэкзаменам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования.

С 6 апреля школы, колледжи и вузы Калининградской области перешли на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса.

"Одиннадцатиклассники посещают занятия только по письменному согласию родителей. Одновременно в классе присутствует не больше 10 человек. Обязательно соблюдение социальной дистанции и наличие маски. Перерыв между консультациями составляет не меньше часа", - рассказали в министерстве.

Как отметили в минобразования, очные консультации не являются обязательными, к подготовке к ЕГЭ приступили около 2 тысяч выпускников из 4,5 тысячи.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. Решение по датам проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.