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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:39
https://ria.ru/20200519/1571685465.html
Рябков: доступ к вакцине обеспечат, даже при противодействии США
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_39176e46157ea7ca25bbb4e7464cd86a.jpg
РИА Новости

Рябков: доступ к вакцине обеспечат, даже при противодействии США

16:39 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что РФ вместе с мировым сообществом будет противостоять США, если те попытаются помешать обеспечению доступа к вакцине от COVID-19, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Горелкин.
Во вторник Рябков в онлайн-формате пообщался с депутатами внутрифракционой группы Адальби Шхаошева. В ходе встречи Горелкин спросил, должна ли будет страна, которая раньше остальных выведет на рынок вакцину от коронавируса, поделиться технологией с другими государствами.
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Как отметил Рябков, есть договоренности в рамках Всемирной организации здравоохранения, которые работают на облегчение доступа нуждающихся к такого рода препаратам.
"В данной ситуации, я думаю, международное сообщество сработает на то, чтобы правительства и компании были обязаны оперативно предоставить доступ к новым препаратам максимально широкому кругу стран. Будут ли этому противостоять США и крупные фармкомпании - скорее да, чем нет. Но в данном случае, все же, мы имеем подавляющий перевес тех, кто воспринимает ситуацию более адекватно. И здесь шансы на положительное решение я считаю достаточно высокими", - процитировал Горелкин слова замминистра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон ГорелкинГосдума РФЕдиная РоссияСергей РябковСШАОбщество
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