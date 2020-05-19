Рябков: доступ к вакцине обеспечат, даже при противодействии США

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что РФ вместе с мировым сообществом будет противостоять США, если те попытаются помешать обеспечению доступа к вакцине от COVID-19, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Горелкин.
Во вторник Рябков в онлайн-формате пообщался с депутатами внутрифракционой группы Адальби Шхаошева. В ходе встречи Горелкин спросил, должна ли будет страна, которая раньше остальных выведет на рынок вакцину от коронавируса, поделиться технологией с другими государствами.
Как отметил Рябков, есть договоренности в рамках Всемирной организации здравоохранения, которые работают на облегчение доступа нуждающихся к такого рода препаратам.
"В данной ситуации, я думаю, международное сообщество сработает на то, чтобы правительства и компании были обязаны оперативно предоставить доступ к новым препаратам максимально широкому кругу стран. Будут ли этому противостоять США и крупные фармкомпании - скорее да, чем нет. Но в данном случае, все же, мы имеем подавляющий перевес тех, кто воспринимает ситуацию более адекватно. И здесь шансы на положительное решение я считаю достаточно высокими", - процитировал Горелкин слова замминистра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.