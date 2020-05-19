Рябков: доступ к вакцине обеспечат, даже при противодействии США

"В данной ситуации, я думаю, международное сообщество сработает на то, чтобы правительства и компании были обязаны оперативно предоставить доступ к новым препаратам максимально широкому кругу стран. Будут ли этому противостоять США и крупные фармкомпании - скорее да, чем нет. Но в данном случае, все же, мы имеем подавляющий перевес тех, кто воспринимает ситуацию более адекватно. И здесь шансы на положительное решение я считаю достаточно высокими", - процитировал Горелкин слова замминистра.