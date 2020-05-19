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2020-05-19T17:32
https://ria.ru/20200519/1571685177.html
Депутат Рады пришла на заседание в маске "в сетку"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920742_0:0:3164:1781_1036x0_80_0_0_91cc49d9e463a4e16281cee0f4506d31.jpg
РИА Новости

Депутат Рады пришла на заседание в маске "в сетку"

16:31 19.05.2020 (обновлено: 17:32 19.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая пришла на заседание в самодельной вязаной маске в сетку. Соответствующую фотографию она опубликовала в своем фейсбуке.
В комментарии под снимком депутат объяснила, что надела такую маску в знак протеста против "ненормального карантина и еще более ненормальных решений кабмина".

"Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм", — написала Богуцкая.

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство государств. По данным ВОЗ, в мире заражены около 4,6 миллионов человек, из которых более 311 тысяч умерли.
На Украине за весь период эпидемии зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, 548 человек скончались, 5632 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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