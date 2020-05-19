Депутат Рады пришла на заседание в маске "в сетку"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая пришла на заседание в самодельной вязаной маске в сетку. Соответствующую фотографию она опубликовала в своем фейсбуке.
В комментарии под снимком депутат объяснила, что надела такую маску в знак протеста против "ненормального карантина и еще более ненормальных решений кабмина".
"Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм", — написала Богуцкая.
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство государств. По данным ВОЗ, в мире заражены около 4,6 миллионов человек, из которых более 311 тысяч умерли.
На Украине за весь период эпидемии зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, 548 человек скончались, 5632 выздоровели.
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