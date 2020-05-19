Совфед обсудит президентские выплаты медработникам с Голиковой

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации мониторит ситуацию с президентскими выплатами медикам, планирует обсудить этот вопрос 20 мая на "правительственном часе" с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил первый вице-спикер палаты Николай Фёдоров.
"Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса мониторит выплату медицинским работникам в регионах по поручению президента, к нам обращаются из разных регионов. Видим массу проблем, нареканий", - сказал он.
По его словам, сенаторы обсудят этот вопрос на правительственном часе с участием Татьяны Голиковой.
Собранная в Совфеде база данных по этой проблеме будет доведена до сведения правительства, добавил Фёдоров.
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