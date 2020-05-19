Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:20
https://ria.ru/20200519/1571684253.html
Совфед обсудит президентские выплаты медработникам с Голиковой
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570203780_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_cb3686f028c6afaae7fb607899de9c46.jpg
РИА Новости

Совфед обсудит президентские выплаты медработникам с Голиковой

16:20 19.05.2020
156
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации мониторит ситуацию с президентскими выплатами медикам, планирует обсудить этот вопрос 20 мая на "правительственном часе" с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил первый вице-спикер палаты Николай Фёдоров.
"Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса мониторит выплату медицинским работникам в регионах по поручению президента, к нам обращаются из разных регионов. Видим массу проблем, нареканий", - сказал он.
По его словам, сенаторы обсудят этот вопрос на правительственном часе с участием Татьяны Голиковой.
Собранная в Совфеде база данных по этой проблеме будет доведена до сведения правительства, добавил Фёдоров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Вчера, 15:35Распространение нового коронавируса
Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам
000007
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваСовет Федерации РФНиколай Федоров
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин оценил работу портала госуслуг
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Российская экономика начала восстанавливаться, заявил Решетников
Герман Греф
Восстановление спроса на кредиты произойдет не раньше осени, считает Греф
Геннадий Гатилов
Гатилов: резолюция ВОЗ может помочь объединить усилия в борьбе с COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Постпред России при ООН назвал нападки Трампа на ВОЗ несостоятельными
Сергей Рябков
Рябков: доступ к вакцине обеспечат, даже при противодействии США
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Организацией производства вакцины от COVID-19 займется "дочка" Сбербанка
Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Мурашко рассказал о произведенных выплатах медработникам
Николай Федоров
СФ предложит ускорить регуляторную гильотину из-за ситуации с COVID-19
Депутат Адальби Шхагошев
Третьи стороны мешают ВОЗ работать в период пандемии, считает депутат
Здание Совета Федерации РФ
СФ призвал разработать программу "Борьба с инфекционными заболеваниями"
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Россия помогла британцу вернуться на родину из КНДР
Здание в Обнинске, в котором произошел хлопок. 19 мая 2020
Названа причина взрыва в центре радиологии в Обнинске
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина заявила о снижении динамики инфляции в России
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
В Сингапуре начнут поэтапное снятие ограничений из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Лента новостейМолния