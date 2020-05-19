Совфед обсудит президентские выплаты медработникам с Голиковой

"Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса мониторит выплату медицинским работникам в регионах по поручению президента, к нам обращаются из разных регионов. Видим массу проблем, нареканий", - сказал он.

По его словам, сенаторы обсудят этот вопрос на правительственном часе с участием Татьяны Голиковой.

Собранная в Совфеде база данных по этой проблеме будет доведена до сведения правительства, добавил Фёдоров.