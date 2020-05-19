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2020-05-19T17:42
https://ria.ru/20200519/1571684183.html
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
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РИА Новости

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

16:20 19.05.2020 (обновлено: 17:42 19.05.2020)
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© Фото : ООО "Тойота Мотор"Автомобили Toyota Camry
Автомобили Toyota Camry
© Фото : ООО "Тойота Мотор"
Автомобили Toyota Camry. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
По словам источников издания, машины появились в этом месте около полугода назад.
"Никто на них еще не ездил. Часть перегнали с улицы Лесопарковой, часть совсем новые, их купили специально под саммиты", — цитирует портал слова своего источника.
Сообщается, что автомобили стоят под открытым небом на территории Челябинского областного центра реабилитации. При этом с дороги увидеть их невозможно.
По данным портала, автомобили осенью прошлого года приобрел областной комбинат транспортного обеспечения для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске. Первоначально планировали приобрести 50 автомобилей примерно на 120 миллионов рублей, но позже условия изменились и на ту же сумму купили 56 машин.
По требованиям тендера, все автомобили должны быть выкрашены в черный металлик, оснащены 181-сильным мотором и автоматической коробкой передач. Кроме того, они должны иметь черный кожаный салон, датчик дождя, камеру заднего вида, подогрев сидений и солнцезащитные шторки. Каждая Toyota Camry обошлась в 1,97 миллиона рублей.
В региональном правительстве покупку объяснили необходимостью замены выработавших ресурс машин.
"Около 50 процентов автопарка — автомобили с пробегом более двухсот тысяч километров, старше десяти лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей", — пояснили в администрации.
Там добавили, что машины разместили на территории центра реабилитации, чтобы обеспечить их охрану. По словам чиновников, автомобили будут использовать областные правительственные учреждения.
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В прошлом году президент Владимир Путин из-за роста числа участников принял решение перенести саммиты БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург. При этом местом проведения других мероприятий в рамках председательства России в этих организациях оставался Челябинск.
Однако в начале апреля губернатор Алексей Текслер сообщил, что мероприятия переносятся на более поздние сроки из-за эпидемии коронавируса.
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АвтоToyota CamryЧелябинскОбщество
Популярные комментарии
Оказывается, что деньги то есть. А вот больным ребятишкам собирают родители по всей России, что бы где то вылечить. А у нас вылечить не могут, цены за лечение заоблачные.
19 мая, 16:39
Вячеслав Гаджиев
799447566
А может эти машины врачам Скорой помощи раздать? Пока они не сгнили под открытым небом. Врачи более достойны таких машин, чем зады чиновников.
19 мая, 16:40
ss.hichnik
7501440130
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