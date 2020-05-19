В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На участке рядом с озером Смолино в На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry , сообщает портал 74.ru

По словам источников издания, машины появились в этом месте около полугода назад.

"Никто на них еще не ездил. Часть перегнали с улицы Лесопарковой, часть совсем новые, их купили специально под саммиты", — цитирует портал слова своего источника.

Сообщается, что автомобили стоят под открытым небом на территории Челябинского областного центра реабилитации. При этом с дороги увидеть их невозможно.

По данным портала, автомобили осенью прошлого года приобрел областной комбинат транспортного обеспечения для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске. Первоначально планировали приобрести 50 автомобилей примерно на 120 миллионов рублей, но позже условия изменились и на ту же сумму купили 56 машин.

По требованиям тендера, все автомобили должны быть выкрашены в черный металлик, оснащены 181-сильным мотором и автоматической коробкой передач. Кроме того, они должны иметь черный кожаный салон, датчик дождя, камеру заднего вида, подогрев сидений и солнцезащитные шторки. Каждая Toyota Camry обошлась в 1,97 миллиона рублей.

В региональном правительстве покупку объяснили необходимостью замены выработавших ресурс машин.

"Около 50 процентов автопарка — автомобили с пробегом более двухсот тысяч километров, старше десяти лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей", — пояснили в администрации.

Там добавили, что машины разместили на территории центра реабилитации, чтобы обеспечить их охрану. По словам чиновников, автомобили будут использовать областные правительственные учреждения.

В прошлом году президент Владимир Путин из-за роста числа участников принял решение перенести саммиты БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург . При этом местом проведения других мероприятий в рамках председательства России в этих организациях оставался Челябинск.