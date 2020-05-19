СФ предложит ускорить регуляторную гильотину из-за ситуации с COVID-19

"Есть предложения (группы) ускорить уже принятые или внесённые законопроекты, например, по регуляторной гильотине, чтобы облегчить административное давление на бизнес. Упрощение и либерализация в этой сфере крайне необходимы, и необходимо поскорее освободиться от бремени документов, которые существуют чуть ли не с 30-х годов прошлого века", - сказал Фёдоров журналистам.