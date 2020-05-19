СФ предложит ускорить регуляторную гильотину из-за ситуации с COVID-19

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации предложит ускорить регуляторную гильотину, чтобы облегчить административное воздействие на бизнес в связи с коронавирусом, сообщил первый вице-спикер, глава рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса Николай Федоров.
"Есть предложения (группы) ускорить уже принятые или внесённые законопроекты, например, по регуляторной гильотине, чтобы облегчить административное давление на бизнес. Упрощение и либерализация в этой сфере крайне необходимы, и необходимо поскорее освободиться от бремени документов, которые существуют чуть ли не с 30-х годов прошлого века", - сказал Фёдоров журналистам.
По его словам, предложения Совфеда будут направлены в правительственную комиссию по повышению устойчивости российской экономики для скорейшего внесения и рассмотрения в Госдуме.
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