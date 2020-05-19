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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:09
https://ria.ru/20200519/1571683344.html
СФ предложит ускорить регуляторную гильотину из-за ситуации с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/101915/59/1019155948_0:195:3010:1888_1036x0_80_0_0_c4d245ff6a2d630b6760779e8b9dda29.jpg
РИА Новости

СФ предложит ускорить регуляторную гильотину из-за ситуации с COVID-19

16:09 19.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНиколай Федоров
Николай Федоров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Николай Федоров. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации предложит ускорить регуляторную гильотину, чтобы облегчить административное воздействие на бизнес в связи с коронавирусом, сообщил первый вице-спикер, глава рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса Николай Федоров.
"Есть предложения (группы) ускорить уже принятые или внесённые законопроекты, например, по регуляторной гильотине, чтобы облегчить административное давление на бизнес. Упрощение и либерализация в этой сфере крайне необходимы, и необходимо поскорее освободиться от бремени документов, которые существуют чуть ли не с 30-х годов прошлого века", - сказал Фёдоров журналистам.
По его словам, предложения Совфеда будут направлены в правительственную комиссию по повышению устойчивости российской экономики для скорейшего внесения и рассмотрения в Госдуме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСовет Федерации РФГосдума РФНиколай ФедоровЭкономика
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