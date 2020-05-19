Жириновский посоветовал Трампу не пить противомалярийное лекарство

Трамп ранее заявил, что последнее время ежедневно принимает таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохин, употребление которого он рекламировал ранее как лекарство от коронавируса и эффективность которого пока не доказана.

"Дональд Трамп зря стал принимать противомалярийное лекарство гидроксихлорохин, чтобы защититься от коронавируса. Он пьет его уже 10 дней, и, скорее всего, препарат ему вредит. Глаза потускнели, и в целом складывается впечатление, что президент США находится в немного заторможенном состоянии. Думаю, ему стоит прекратить приём этого препарата и дождаться российского лекарства – оно будет лучше. Мы вылечим и Трампа, и по его списку еще 5-6 американцев, которые наиболее важны для него", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.