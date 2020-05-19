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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T16:00
https://ria.ru/20200519/1571682386.html
Жириновский посоветовал Трампу не пить противомалярийное лекарство
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_1856f3db933054b6980a849b6a40a94a.jpg
РИА Новости

Жириновский посоветовал Трампу не пить противомалярийное лекарство

16:00 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент США Дональд Трамп зря в качестве профилактики коронавируса стал пить противомолярийное средство, ему стоит прекратить приём этого препарата и дождаться российского лекарства.
Трамп ранее заявил, что последнее время ежедневно принимает таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохин, употребление которого он рекламировал ранее как лекарство от коронавируса и эффективность которого пока не доказана.
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"Дональд Трамп зря стал принимать противомалярийное лекарство гидроксихлорохин, чтобы защититься от коронавируса. Он пьет его уже 10 дней, и, скорее всего, препарат ему вредит. Глаза потускнели, и в целом складывается впечатление, что президент США находится в немного заторможенном состоянии. Думаю, ему стоит прекратить приём этого препарата и дождаться российского лекарства – оно будет лучше. Мы вылечим и Трампа, и по его списку еще 5-6 американцев, которые наиболее важны для него", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампЛДПРВладимир ЖириновскийСШАОбщество
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