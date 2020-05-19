В Ленинградской области пациенты госпиталя вылечились от COVID-19

Ранее сообщалось, что в хостеле в Новосергиевке были зафиксированы 88 подтвержденных случаев коронавируса, ранее - еще 35. Хостел был закрыт на карантин, рядом с ним развернут мобильный палаточный госпиталь, где посменно работали врачи Всеволожской клинической межрайонной больницы.