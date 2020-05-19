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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:49
https://ria.ru/20200519/1571682049.html
В Ленинградской области пациенты госпиталя вылечились от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области пациенты госпиталя вылечились от COVID-19

15:49 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Пациенты полевого госпиталя для мигрантов с COVID-19 в Новосергиевке Ленинградской области поправились и покинули регион, госпиталь завершает работу, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ранее сообщалось, что в хостеле в Новосергиевке были зафиксированы 88 подтвержденных случаев коронавируса, ранее - еще 35. Хостел был закрыт на карантин, рядом с ним развернут мобильный палаточный госпиталь, где посменно работали врачи Всеволожской клинической межрайонной больницы.
"Полевой госпиталь завершает работу в Новосергиевке. Пациенты поправились и покинули Ленобласть. Ветслужба проводит финальную дезинфекцию аэромобильного бытового комплекса", - сказано в сообщении.
В Ленинградской области заболели коронавирусом 2133 человека, вылечились 734, умерли 8 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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