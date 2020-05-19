В Ленинградской области пациенты госпиталя вылечились от COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Пациенты полевого госпиталя для мигрантов с COVID-19 в Новосергиевке Ленинградской области поправились и покинули регион, госпиталь завершает работу, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ранее сообщалось, что в хостеле в Новосергиевке были зафиксированы 88 подтвержденных случаев коронавируса, ранее - еще 35. Хостел был закрыт на карантин, рядом с ним развернут мобильный палаточный госпиталь, где посменно работали врачи Всеволожской клинической межрайонной больницы.
"Полевой госпиталь завершает работу в Новосергиевке. Пациенты поправились и покинули Ленобласть. Ветслужба проводит финальную дезинфекцию аэромобильного бытового комплекса", - сказано в сообщении.
В Ленинградской области заболели коронавирусом 2133 человека, вылечились 734, умерли 8 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.