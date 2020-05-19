Во Франции готовятся к первому вывозному рейсу в Россию

ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Тишину пустого из-за карантина по Тишину пустого из-за карантина по коронавирусу парижского аэропорта Руасси - имени Шарля де Голля нарушает русская речь - к полёту готовятся пассажиры первого вывозного рейса из Франции, передаёт корреспондент РИА Новости.

Организация рейсов такого рода - не самое привычное занятие, но никакой напряженности не чувствуется. Те, кому нужно доплатить за билет или решить какие-либо вопросы, стоят в очереди к стойке "Аэрофлота", а те, кто уже разобрался со всеми формальностями - ожидают регистрации на рейс.

На него смогли попасть только те россияне, которые проживают в Москве , Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Карелия

Алексей Попов. "Окончательную информацию о числе пассажиров на борту самолёта мы получим после регистрации. Заявлений поступило 317, потом было еще 22 отказа. Поэтому на сегодняшнее утро 295 россиян могли вылететь. Но, наверное, по факту не все из них, по тем или иным причинам, приедут", - сказал консул РФ в Париже

Он отметил, что некоторые из россиян отказались лететь по состоянию здоровья, "из-за высокой температуры люди решили, что будут долечиваться здесь".

По словам дипломата, в общее число пассажиров входят и 33 россиянина из так называемого "гуманитарного списка, который составлен из пассажиров, не подпадавших под какие-то критерии для вывоза". "Главный критерий - это проживание в регионе, привязанном к рейсу. Людей из других регионов мы также смогли зарегистрировать, договорившись о том, что они пройдут карантин либо в обсерваторе Санкт-Петербурга, либо в Москве", - пояснил Попов.

Долгая дорога домой

Ольга из Великого Новгорода провела в Париже год - работала в одной из столичных школ. "Работа закончилась 30 апреля, но французская сторона пошла нам навстречу и продлила на месяц контракт. Но такая ситуация, лицеи закрыты, поэтому мы не работаем. С жильем проблем не было, нам его предоставили от школы", - рассказала девушка.

У неё был билет авиакомпании Air France, но рейс, как и многие другие, отменили. Через резервный список ей удалось зарегистрироваться на вывозной рейс. "Приоритет отдавали тем, кто приехал после 1 января, а я тут жила с сентября. Даже не надеялась, что удастся попасть в список, но вот получилось", - добавила Ольга.

Она отметила, что возвращение на родину "ее немножко пугает" из-за числа заболевающих. "Здесь ситуация тоже не самая лучшая, но и у нас в России не все гладко. Поэтому страшно немножко. Вот маска у меня есть, но ничем она мне не поможет", - добавила она.

В Санкт-Петербурге, где Ольга сойдёт с самолета, ее будет ждать машина, которая доставит девушку домой. "Нам сказали, что если дома один живешь, то можно сидеть дома на карантине, а если нет - то забирают в обсерватор. Я одна живу, мне, можно сказать, повезло", - считает собеседница агентства.

Надежда на возвращение

Ещё одна россиянка - москвичка Инна. "Я приехала к своей дочери в Марсель , она родила ребёночка и я помогала ухаживать за ним. На 1 апреля был куплен билет, но рейсы были отменены. И вот сегодня первый вывозной рейс, Слава Богу, меня сюда записали", - радуется женщина.

Она сказала, что "быстро отреагировала" на известие об организации рейса и попала в список пассажиров. "Сложности не было никакой. Консульство очень хорошо отработало, большое им спасибо!", - отметила Инна.

В Париж из южного Марселя россиянка добиралась самолетом. "Внутренние рейсы открыли, до Парижа я добралась очень удачно. Летели в маске, все было организовано замечательно, нареканий никаких нет", - подчеркнула пассажирка.

"В Москву лететь не страшно: мы здесь отсидели два с половиной месяца на карантине, мы летим абсолютно чистые. Я лечу к своей внучке, она обеспечит полностью изоляцию", - добавила она.

Москвичка рассчитывает, что в ноябре, если не будет второй волны карантина, снова приедет во Францию

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево , не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.