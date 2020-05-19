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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:36
https://ria.ru/20200519/1571681251.html
Жириновский поддержал идею расследования причин пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567446_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_efaed7da408b81883a343d71f1166338.jpg
РИА Новости

Жириновский поддержал идею расследования причин пандемии

15:36 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею создания комиссии по расследованию причин пандемии коронавируса, но выступил за сохранение Всемирной организации здравоохранения.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
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"Трамп абсолютно прав насчет создания комиссии по коронавирусу. Нужно выяснить, откуда взялась эта зараза, почему в свое время не были приняты жесткие меры против ее распространения по миру. И действительно – применить санкции против тех, кто виноват в запоздалом предупреждении о начавшейся эпидемии", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
"ВОЗ пусть остается, но в организации нужно заменить весь состав, назначить председателем настоящего специалиста по вирусологии, потому что вирусы нас будут мучить весь XXI век", - подчеркнул политик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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