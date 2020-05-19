В Петербурге умерли пять пациентов с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Еще пять пациентов с Еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией , скончавшихся в Санкт-Петербурге , были старше 55 лет и имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Скончались женщины в возрасте 61 года, 82, 90 и 55 лет, а также мужчина в возрасте 81 года.

"Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.

За последние сутки в Петербурге выявили 453 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 11340 случаев заражения COVID-19. Умерли 95 человек, выздоровели 2272.