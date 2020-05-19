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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:33
https://ria.ru/20200519/1571680848.html
В Петербурге умерли пять пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Петербурге умерли пять пациентов с коронавирусом

15:33 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшихся в Санкт-Петербурге, были старше 55 лет и имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
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Скончались женщины в возрасте 61 года, 82, 90 и 55 лет, а также мужчина в возрасте 81 года.
"Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.
За последние сутки в Петербурге выявили 453 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 11340 случаев заражения COVID-19. Умерли 95 человек, выздоровели 2272.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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