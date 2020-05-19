В Чечне отменили последний звонок и выпускные вечера из-за COVID-19

Школьницы во время последнего звонка в Грозном. Архивное фото

Школьницы во время последнего звонка в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 19 мая - РИА Новости. Власти Чечни отменили проведение последних звонков и выпускных вечеров в школах и образовательных организациях республики из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в министерстве образования и науки Чечни.

Ранее пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила, что ведомство рекомендовало регионам проводить школьные последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме.

"По приказу министра образования и науки республики отменено проведение последнего звонка и выпускных вечеров в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чечни", - отметили в ведомстве, уточнив, что решение принято в целях профилактики коронавируса.

Школы и образовательные учреждения Чечни с 25 марта перешли на дистанционное обучение для противодействия распространению коронавируса.

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 15 мая объявил о начале первого этапа снятия режима ограничений, введенных в регионе из-за COVID-19, он продлится до 27 мая. Первый этап предусматривает начало работы магазинов непродовольственных товаров площадью не более 100 квадратных метров, автосервисов, автомоек и заправок. При этом режим самоизоляции в республике сохраняется.