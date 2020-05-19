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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:21
https://ria.ru/20200519/1571679308.html
В Чечне отменили последний звонок и выпускные вечера из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/149506/97/1495069759_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_0dbf9ec9b3d0bfecf132f39413b9ac59.jpg
РИА Новости

В Чечне отменили последний звонок и выпускные вечера из-за COVID-19

15:15 19.05.2020 (обновлено: 15:21 19.05.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкШкольницы во время последнего звонка в Грозном
Школьницы во время последнего звонка в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Школьницы во время последнего звонка в Грозном. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 19 мая - РИА Новости. Власти Чечни отменили проведение последних звонков и выпускных вечеров в школах и образовательных организациях республики из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в министерстве образования и науки Чечни.
Ранее пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила, что ведомство рекомендовало регионам проводить школьные последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме.
"По приказу министра образования и науки республики отменено проведение последнего звонка и выпускных вечеров в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чечни", - отметили в ведомстве, уточнив, что решение принято в целях профилактики коронавируса.
Школы и образовательные учреждения Чечни с 25 марта перешли на дистанционное обучение для противодействия распространению коронавируса.
Глава Чечни Рамзан Кадыров с 15 мая объявил о начале первого этапа снятия режима ограничений, введенных в регионе из-за COVID-19, он продлится до 27 мая. Первый этап предусматривает начало работы магазинов непродовольственных товаров площадью не более 100 квадратных метров, автосервисов, автомоек и заправок. При этом режим самоизоляции в республике сохраняется.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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