СМИ: Анджелина Джоли против общения дочери с новой подругой Брэда Питта

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что Анджелина Джоли, бывшая супруга Брэда Питта против общения их старшей дочери Шайло с его подругой Алией Шокат, СМИ узнали, что Анджелина Джоли, бывшая супруга Брэда Питта против общения их старшей дочери Шайло с его подругой Алией Шокат, сообщает Mirror.

По информации издания, отец познакомил девочку с актрисой из сериала "Замедленное развитие", когда она какое-то время гостила у него. Как рассказал инсайдер, Шайло была рада встрече с Шокат, что рассердило Анджелину.

"Она не хочет, чтобы дети общались с подругами Питта", — прокомментировал источник.

В ноябре прошлого года СМИ писали о возможном романе Питта и Шокат, которые несколько раз появлялись вместе на публике. Так, в сентябре они посетили спектакль "Play is a poem" режиссера Итана Коэна в Лос-Анджелесе, а в октябре — шоу комика Майка Бирбильи, о чем тоже стало известно из социальных сетей. Но тогда никто из актеров информацию об отношениях не комментировал.

По данным Mirror, эти отношения — платонические.

Джоли и Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений. Пара воспитывает шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и родных — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.