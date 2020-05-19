СМИ: Анджелина Джоли против общения дочери с новой подругой Брэда Питта

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что Анджелина Джоли, бывшая супруга Брэда Питта против общения их старшей дочери Шайло с его подругой Алией Шокат, сообщает Mirror.
По информации издания, отец познакомил девочку с актрисой из сериала "Замедленное развитие", когда она какое-то время гостила у него. Как рассказал инсайдер, Шайло была рада встрече с Шокат, что рассердило Анджелину.
"Она не хочет, чтобы дети общались с подругами Питта", — прокомментировал источник.
В ноябре прошлого года СМИ писали о возможном романе Питта и Шокат, которые несколько раз появлялись вместе на публике. Так, в сентябре они посетили спектакль "Play is a poem" режиссера Итана Коэна в Лос-Анджелесе, а в октябре — шоу комика Майка Бирбильи, о чем тоже стало известно из социальных сетей. Но тогда никто из актеров информацию об отношениях не комментировал.
По данным Mirror, эти отношения — платонические.
Джоли и Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений. Пара воспитывает шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и родных — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.
Старший сын Мэддокс, которому в августе исполнилось 18 лет, учится в университете в Южной Корее. Все остальные живут в США.
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