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РИА Новости

Брэда Питта заподозрили в романе с актрисой, которая младше его на 25 лет

03:19 21.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Cindy Ord Брэд Питт и Алия Шокат
Брэд Питт и Алия Шокат
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Cindy Ord
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Брэд Питт и звезда сериала "Замедленное развитие" Алия Шокат появились вместе на выставке в Лос-Анджелесе, о чем стало известно из инстаграма продюсера Мерал Дюран, которая опубликовала видео, на котором засняли пару.
После этого в СМИ еще настойчивее стали говорить об их романе, так как это не первый случай, когда Питт (55 лет) и Шокат (30 лет) появляются на публике вместе.
В сентябре они посетили спектакль Play Is A Poem режиссера Итана Коэна в Лос-Анджелесе, а в октябре — шоу комика Майка Бирбильи, о чем тоже стало известно из социальных сетей.
Пока никто из актеров информацию о возможном романе не комментировал.
После развода с Анджелиной Джоли в 2016 году Питт не заводил ни одного романа, несмотря на то, что ему приписывали отношения с Нери Оксман (профессор архитектуры) и Сэт Хари (дизайнер-ювелир).
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