Брэда Питта заподозрили в романе с актрисой, которая младше его на 25 лет

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Брэд Питт и звезда сериала "Замедленное развитие" Алия Шокат появились вместе на выставке в Лос-Анджелесе, о чем стало известно из инстаграма продюсера Мерал Дюран, которая опубликовала видео, на котором засняли пару.

После этого в СМИ еще настойчивее стали говорить об их романе, так как это не первый случай, когда Питт (55 лет) и Шокат (30 лет) появляются на публике вместе.

В сентябре они посетили спектакль Play Is A Poem режиссера Итана Коэна в Лос-Анджелесе, а в октябре — шоу комика Майка Бирбильи, о чем тоже стало известно из социальных сетей.

Пока никто из актеров информацию о возможном романе не комментировал.