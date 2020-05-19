Путин: выплаты в десять тысяч рублей затронут 22 миллиона детей

Он отметил, что эта мера оказалась крайне востребованной, по состоянию на 18 мая от родителей через портал госуслуг поступили заявления на выдачу единовременной выплаты почти на 12 миллионов детей.

"Предполагается, что общее число детей, на которых семьи получат выплату, составит порядка 22 миллионов, вместе со взрослыми членами семей эта мера поддержки коснется, если брать коэффициент 1,8, более чем 50 миллионов человек в стране", - сказал Путин на совещании по реализации принятых мер социально-экономических отношений.