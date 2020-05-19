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2020-05-19T16:27
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Путин: выплаты в десять тысяч рублей затронут 22 миллиона детей
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РИА Новости

Путин: выплаты в десять тысяч рублей затронут 22 миллиона детей

14:59 19.05.2020 (обновлено: 16:27 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Выплата по 10 тысяч рублей на ребенка коснется порядка 22 миллионов детей, со взрослыми эта мера коснется более чем 50 миллионов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что эта мера оказалась крайне востребованной, по состоянию на 18 мая от родителей через портал госуслуг поступили заявления на выдачу единовременной выплаты почти на 12 миллионов детей.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
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"Предполагается, что общее число детей, на которых семьи получат выплату, составит порядка 22 миллионов, вместе со взрослыми членами семей эта мера поддержки коснется, если брать коэффициент 1,8, более чем 50 миллионов человек в стране", - сказал Путин на совещании по реализации принятых мер социально-экономических отношений.
Кадры встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, показали в эфире телеканала "Россия 24"
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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13 мая, 14:20
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