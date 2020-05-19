Путин заявил, что не все медики получили выплаты за борьбу с COVID-19

"Как мы договаривались, должны были сохраняться и региональные выплаты, и надбавки, и все расчеты шли не за апрель, и должны были завершиться до 15 мая. Однако, по имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда, за последние 2-3 дня, даже за вчерашний день ситуация менялась в нужном, правильном направлении", - сказал Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.