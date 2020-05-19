В Дагестане спасатели продезинфицировали территории соцобъектов

МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Спасатели продезинфицировали почти 700 тысяч квадратных метров территории социальных объектов в 32 муниципалитетах Дагестана, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по республике.
Ранее ведомство сообщило, что спецтехника и специалисты МЧС из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска после поручения президента РФ Владимира Путина выдвинулись в Дагестан для проведения масштабной дезинфекции соцобъектов.
"На сегодняшний день пожарно-спасательными подразделениями проведена дезинфекция территорий зданий в 32 муниципальных образованиях и 12 министерствах и ведомствах, а также на всех транспортных узлах республики. Всего обработано 674 тысячи квадратных метров территории", - говорится в сообщении.
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