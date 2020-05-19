В Дагестане спасатели продезинфицировали территории соцобъектов

"На сегодняшний день пожарно-спасательными подразделениями проведена дезинфекция территорий зданий в 32 муниципальных образованиях и 12 министерствах и ведомствах, а также на всех транспортных узлах республики. Всего обработано 674 тысячи квадратных метров территории", - говорится в сообщении.