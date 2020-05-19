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2020-05-19T14:49
https://ria.ru/20200519/1571677548.html
В Дагестане спасатели продезинфицировали территории соцобъектов
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РИА Новости

В Дагестане спасатели продезинфицировали территории соцобъектов

14:49 19.05.2020
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© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Спасатели продезинфицировали почти 700 тысяч квадратных метров территории социальных объектов в 32 муниципалитетах Дагестана, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по республике.
Ранее ведомство сообщило, что спецтехника и специалисты МЧС из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска после поручения президента РФ Владимира Путина выдвинулись в Дагестан для проведения масштабной дезинфекции соцобъектов.
"На сегодняшний день пожарно-спасательными подразделениями проведена дезинфекция территорий зданий в 32 муниципальных образованиях и 12 министерствах и ведомствах, а также на всех транспортных узлах республики. Всего обработано 674 тысячи квадратных метров территории", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика ДагестанЗдоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбщество
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