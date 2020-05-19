В Харькове вандалы облили красной краской памятник Жукову

КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову облили красной краской в Харькове на Украине, сообщает новостной портал "UA: Суспільне" ("Общественное") со ссылкой на слова главы администрации Немышлянского района Татьяны Топчий.
"Памятник Жукову в Харькове облили красной краской. Свидетелем происшествия около 5.00 (совпадает с мск - ред.) стал работник администрации Немышлянского района, рассказала "Общественному" глава администрации Татьяна Топчий. По ее словам, двое неизвестных облили краской памятник и бросили банку. На этот звук среагировал дежурный администрации. Догнать неизвестных ему не удалось", - говорится в сообщении.
Утром постамент отмывали коммунальщики, также они чинили поврежденные буквы в имени Жукова. В полицию по данному факту пока не обращались, передает новостной портал.
Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
У Харкові “почервонів” пам’ятник Жукову https://t.co/1IqNY0BuQz— Харків Times (Kharkiv Times) (@KharkivTimes) May 19, 2020