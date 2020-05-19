В Харькове вандалы облили красной краской памятник Жукову

"Памятник Жукову в Харькове облили красной краской. Свидетелем происшествия около 5.00 (совпадает с мск - ред.) стал работник администрации Немышлянского района, рассказала "Общественному" глава администрации Татьяна Топчий. По ее словам, двое неизвестных облили краской памятник и бросили банку. На этот звук среагировал дежурный администрации. Догнать неизвестных ему не удалось", - говорится в сообщении.