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2020-05-19T14:43
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В Харькове вандалы облили красной краской памятник Жукову
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РИА Новости

В Харькове вандалы облили красной краской памятник Жукову

14:43 19.05.2020
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© Фото : AvanessПамятник маршалу Жукову в Харькове, Украина
Памятник маршалу Жукову в Харькове, Украина
© Фото : Avaness
Памятник маршалу Жукову в Харькове, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову облили красной краской в Харькове на Украине, сообщает новостной портал "UA: Суспільне" ("Общественное") со ссылкой на слова главы администрации Немышлянского района Татьяны Топчий.
"Памятник Жукову в Харькове облили красной краской. Свидетелем происшествия около 5.00 (совпадает с мск - ред.) стал работник администрации Немышлянского района, рассказала "Общественному" глава администрации Татьяна Топчий. По ее словам, двое неизвестных облили краской памятник и бросили банку. На этот звук среагировал дежурный администрации. Догнать неизвестных ему не удалось", - говорится в сообщении.
Утром постамент отмывали коммунальщики, также они чинили поврежденные буквы в имени Жукова. В полицию по данному факту пока не обращались, передает новостной портал.
Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
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