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2020-05-19T17:01
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Российские школьники выбрали песни на выпускной
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РИА Новости

Российские школьники выбрали песни на выпускной

14:39 19.05.2020 (обновлено: 17:01 19.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВыпускницы
Выпускницы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Выпускницы. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские школьники хотели бы услышать на своем выпускном треки Макса Коржа, Imagine Dragons и Noize MC и станцевать медленный танец под "Медлячок" Басты, свидетельствуют аналитические данные музыкального сервиса "Звук".
"Бесспорный лидер музыкального рейтинга 16-летних - "мастер бешеных концертов и просто парень по соседству" музыкант Макс Корж. На втором и третьем месте в тройке фаворитов - рэп-исполнитель из Казахстана Скриптонит и лучшая инди-группа 2010 из Лас-Вегаса Imagine Dragons. На четвертом - энергичная рок-банда "Нервы" во главе с Евгением Москальковым и два хип-хоп исполнителя - Noize MC и белорусский певец из Минска ЛСП", - рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
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В список фаворитов современных школьников также попадают Linkin Park, "Би-2", Twenty one pilots, Queen, Билли Айлиш, Тима Белорусских и британский поп-музыкант Эд Ширан.
"На вопрос, "под какую песню вы бы хотели станцевать медленный танец с тем, кто вам небезразличен?", 16-летние ответили: "Медлячок" Басты и "Слишком влюблён" группы "Нервы". Кроме того, в списке оказались "Дешевые драмы" Валентина Стрыкало, "Девочка в классе" Джизуса, "Знаешь" Rozhden, "Talking to the moon" Bruno Mars, "Lovely" Билли Айлиш и Халида", - говорится в сообщении.
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КультураРоссияМакс КоржЭд ШиранБи-2QueenЛас-ВегасКазахстанОбщество
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