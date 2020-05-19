Российские школьники выбрали песни на выпускной

"На вопрос, "под какую песню вы бы хотели станцевать медленный танец с тем, кто вам небезразличен?", 16-летние ответили: "Медлячок" Басты и "Слишком влюблён" группы "Нервы". Кроме того, в списке оказались "Дешевые драмы" Валентина Стрыкало, "Девочка в классе" Джизуса, "Знаешь" Rozhden, "Talking to the moon" Bruno Mars, "Lovely" Билли Айлиш и Халида", - говорится в сообщении.