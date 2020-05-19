Эксперты оценили сокращение доходов от международного туризма

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ситуация в мире, вызванная пандемией коронавируса, может привести к уменьшению доходов от туризма примерно на 450 миллиардов долларов, заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили в докладе королю Испании, опубликованном на сайте UNWTO.

"На сегодняшний день туризм находится среди секторов, наиболее пострадавших от последствий пандемии COVID-19. По оценкам UNWTO, в этом году количество международных туристских прибытий на мировом уровне может сократиться на 30 процентов, что соответственно повлечет за собой сокращение доходов от международного туризма примерно на 450 миллиардов долларов США", — сказал он.

По данным UNWTO, бронирование авиабилетов показывает снижение на 80 процентов по всему миру.

Азиатско-Тихоокеанский регион (-98 процентов) испытал наибольшее падение и начал снижаться раньше с введением ограничений на поездки в Китай.

Бронирование авиабилетов из Европы (-76 процентов), Америки (-67 процентов), Африки и Ближнего Востока (-65 процентов) в первом квартале 2020 года резко сократилось.