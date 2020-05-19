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Туризм
2020-05-19T15:33
https://ria.ru/20200519/1571676416.html
Эксперты оценили сокращение доходов от международного туризма
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РИА Новости

Эксперты оценили сокращение доходов от международного туризма

15:33 19.05.2020
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© AP Photo / Firdia LisnawatiПустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года
Пустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года
© AP Photo / Firdia Lisnawati
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ситуация в мире, вызванная пандемией коронавируса, может привести к уменьшению доходов от туризма примерно на 450 миллиардов долларов, заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили в докладе королю Испании, опубликованном на сайте UNWTO.
"На сегодняшний день туризм находится среди секторов, наиболее пострадавших от последствий пандемии COVID-19. По оценкам UNWTO, в этом году количество международных туристских прибытий на мировом уровне может сократиться на 30 процентов, что соответственно повлечет за собой сокращение доходов от международного туризма примерно на 450 миллиардов долларов США", — сказал он.
По данным UNWTO, бронирование авиабилетов показывает снижение на 80 процентов по всему миру.
Азиатско-Тихоокеанский регион (-98 процентов) испытал наибольшее падение и начал снижаться раньше с введением ограничений на поездки в Китай.
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