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2020-05-19T14:31
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В Минздраве оценили идею поднять минимальный возраст продажи алкоголя
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РИА Новости

В Минздраве оценили идею поднять минимальный возраст продажи алкоголя

14:31 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПокупательница в винно-водочном магазине
Покупательница в винно-водочном магазине
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Покупательница в винно-водочном магазине. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн считает полезной идею подвысить минимальный возраст продажи алкоголя в России до 21 года.
"Минздрав уже давно борется за то, чтобы повысить возрастной ценз продажи алкоголя. Много людей выступали с этой инициативой", — сказал Брюн в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он также посетовал на то, что Госдума пока не может принять такое решение.
Ранее первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский сообщил о намерении рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
На днях глава Минздрава Владимир Мурашко призвал подумать о повышении возраста продажи спиртного, так как среди молодежи в России выросла смертность от употребления алкоголя.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Вчера, 13:49
Онищенко поддержал идею продавать алкоголь с 21 года
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РоссияЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФЕвгений БрюнОбщество
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