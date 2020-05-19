В Минздраве оценили идею поднять минимальный возраст продажи алкоголя

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн считает полезной идею подвысить минимальный возраст продажи алкоголя в России до 21 года.
"Минздрав уже давно борется за то, чтобы повысить возрастной ценз продажи алкоголя. Много людей выступали с этой инициативой", — сказал Брюн в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он также посетовал на то, что Госдума пока не может принять такое решение.
Ранее первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский сообщил о намерении рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
На днях глава Минздрава Владимир Мурашко призвал подумать о повышении возраста продажи спиртного, так как среди молодежи в России выросла смертность от употребления алкоголя.