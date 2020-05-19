Эксперт оценил высказывание Чубайса о российской нефти

Экономист о словах Чубайса: "лошадь" нас еще повозит Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, говоря об обвале нефтяного рынка, вспомнил ковбойскую поговорку о дохлой лошади. В эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец прокомментировал заявления Чубайса.