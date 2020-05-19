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2020-05-19T14:55
https://ria.ru/20200519/1571676064.html
Эксперт оценил высказывание Чубайса о российской нефти
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РИА Новости

Эксперт оценил высказывание Чубайса о российской нефти

14:55 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия не должна "принудительно" слезать с нефтяной иглы, но надо менять приоритеты и развивать альтернативные направления экономики и социальной сферы, заявил РИА Новости начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.
Во вторник глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью Forbes заявил о необходимости для РФ слезть с нефтяной иглы, отметив, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать". По его словам, это не значит, что надо закрывать нефтяные месторождения, но нужно как можно раньше свернуть с этого пути.
"Принудительно слезать с нефтяной иглы нет смысла. Это ресурс, который позволяет стране получать валютную выручку и обеспечивает стабильность финансовой системы. Просто нужно менять приоритеты, развивая альтернативные направления, науку, медицину, образование, сферу услуг", - прокомментировал Карпунин.
"Возобновляемые источники энергии (ВИЭ - ред.) при низких ценах на сырье и без той или иной господдержки не очень конкурентны. Но развитие этого направления с ориентиром на горизонт 10+ лет, конечно, может иметь место, ведь постепенно, через несколько лет, объемы добычи той же нефти могут начать сокращаться (не в рамках сделки ОПЕК+)", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, смогут ли ВИЭ стать альтернативой нефти и газу.
Табло с ценами на топливо на одной из автозаправочных станций
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Цены на нефтьОПЕКForbesРоснаноАнатолий ЧубайсЭкономика
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