Эксперт оценил высказывание Чубайса о российской нефти

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия не должна "принудительно" слезать с нефтяной иглы, но надо менять приоритеты и развивать альтернативные направления экономики и социальной сферы, заявил РИА Новости начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.
Во вторник глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью Forbes заявил о необходимости для РФ слезть с нефтяной иглы, отметив, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать". По его словам, это не значит, что надо закрывать нефтяные месторождения, но нужно как можно раньше свернуть с этого пути.
"Принудительно слезать с нефтяной иглы нет смысла. Это ресурс, который позволяет стране получать валютную выручку и обеспечивает стабильность финансовой системы. Просто нужно менять приоритеты, развивая альтернативные направления, науку, медицину, образование, сферу услуг", - прокомментировал Карпунин.
"Возобновляемые источники энергии (ВИЭ - ред.) при низких ценах на сырье и без той или иной господдержки не очень конкурентны. Но развитие этого направления с ориентиром на горизонт 10+ лет, конечно, может иметь место, ведь постепенно, через несколько лет, объемы добычи той же нефти могут начать сокращаться (не в рамках сделки ОПЕК+)", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, смогут ли ВИЭ стать альтернативой нефти и газу.
Вчера, 13:31Сказано в эфиреЭкономист о словах Чубайса: "лошадь" нас еще повозитПредседатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, говоря об обвале нефтяного рынка, вспомнил ковбойскую поговорку о дохлой лошади. В эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец прокомментировал заявления Чубайса.