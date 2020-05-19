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2020-05-19T14:25
https://ria.ru/20200519/1571675654.html
Медведев признался, что ему проще общаться в онлайн-формате
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570184617_0:54:3036:1761_1036x0_80_0_0_44afb752ff0639d3d12f23350e49921c.jpg
РИА Новости

Медведев признался, что ему проще общаться в онлайн-формате

14:25 19.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что ему и его коллегам проще общаться в онлайн-формате, чем выезжать на мероприятия, но признался, что скучает по лекционным аудиториям.
"Более того, в ряде случаев, ну, чего скрывать, даже мне, другим моим коллегам проще на полчаса в таком (онлайн - ред.) режиме пообщаться с коллегами, найти время, чем куда-то ехать, где-то выступать, хотя я тоскую, конечно, по лекционным аудиториям, сам когда-то с удовольствием этим занимался", - заявил Медведев во вторник во время встречи с участниками кадрового конкурса ЕР "ПолитСтартап".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
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