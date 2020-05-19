Медведев признался, что ему проще общаться в онлайн-формате

"Более того, в ряде случаев, ну, чего скрывать, даже мне, другим моим коллегам проще на полчаса в таком (онлайн - ред.) режиме пообщаться с коллегами, найти время, чем куда-то ехать, где-то выступать, хотя я тоскую, конечно, по лекционным аудиториям, сам когда-то с удовольствием этим занимался", - заявил Медведев во вторник во время встречи с участниками кадрового конкурса ЕР "ПолитСтартап".