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Религия и мировоззрение
2020-05-19T14:46
https://ria.ru/20200519/1571674899.html
Кабмин Украины разрешит работу метро, детсадов и проведение богослужений
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РИА Новости

Кабмин Украины разрешит работу метро, детсадов и проведение богослужений

14:16 19.05.2020 (обновлено: 14:46 19.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБогослужение в Киево-Печерской лавре
Богослужение в Киево-Печерской лавре
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Кабинет министров Украины с 25 мая разрешит работу детских садов и метрополитена, закрытых из-за пандемии коронавируса COVID-19, а также проведение богослужений в храмах из расчета один человек на 10 квадратных метров , заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство Украины разрешить возобновить с 25 мая в обычном режиме работу столичного метрополитена, который был закрыт в связи с карантином из-за коронавируса COVID-19. Он отметил, что из-за смягчения карантина и возвращения киевлян на работу в Киеве происходит транспортный коллапс, ситуация будет только ухудшаться. Министр инфраструктуры страны Владислав Криклий считает, что метро не нужно открывать с 25 мая.
"С 25 мая, то есть мы берем время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садиков, а также работу метрополитенов в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова". Он отметил, что кабмин планирует принять соответствующее решение на заседании в среду.
По словам премьера, с 22 мая правительство снимет ограничения на работу гостиниц без возможности работы ресторанов и бассейнов, разрешит проводить спортивные соревнования, возобновит работу городской и междугородний наземный транспорт, будет разрешена служба в храмах из расчета один человек на 10 квадратных метров.
"Следующий, третий этап (смягчений – ред.) мы ожидаем, что можно будет запустить с 1 июня, но при условии, что мы получим те показатели, которые ожидаем (по уменьшению заболеваемости – ред.)", - отметил Шмыгаль, уточнив, что всего запланировано пять этапов смягчения карантина на Украине.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.
С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать с 12 мая. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские. Следующий этап ослабления карантина запланирован с 22 мая.
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
14 мая, 22:44Религия и мировоззрение
Иерарх УПЦ: храмы ничем не хуже ресторанов и кафе, карантин один на всех
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Религия и мировоззрениеДенис ШмыгальРелигияВладислав КриклийСитуация на УкраинеНовости - Религия и мировоззрениеВиталий КличкоКиевУкраинаОбществоВ миреПолитика
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