Кабмин Украины разрешит работу метро, детсадов и проведение богослужений

КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Кабинет министров Украины с 25 мая разрешит работу детских садов и метрополитена, закрытых из-за пандемии коронавируса COVID-19, а также проведение богослужений в храмах из расчета один человек на 10 квадратных метров , заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство Украины разрешить возобновить с 25 мая в обычном режиме работу столичного метрополитена, который был закрыт в связи с карантином из-за коронавируса COVID-19. Он отметил, что из-за смягчения карантина и возвращения киевлян на работу в Киеве происходит транспортный коллапс, ситуация будет только ухудшаться. Министр инфраструктуры страны Владислав Криклий считает, что метро не нужно открывать с 25 мая.

"С 25 мая, то есть мы берем время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садиков, а также работу метрополитенов в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова". Он отметил, что кабмин планирует принять соответствующее решение на заседании в среду.

По словам премьера, с 22 мая правительство снимет ограничения на работу гостиниц без возможности работы ресторанов и бассейнов, разрешит проводить спортивные соревнования, возобновит работу городской и междугородний наземный транспорт, будет разрешена служба в храмах из расчета один человек на 10 квадратных метров.

"Следующий, третий этап (смягчений – ред.) мы ожидаем, что можно будет запустить с 1 июня, но при условии, что мы получим те показатели, которые ожидаем (по уменьшению заболеваемости – ред.)", - отметил Шмыгаль, уточнив, что всего запланировано пять этапов смягчения карантина на Украине.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.