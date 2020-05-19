Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-19T14:23
https://ria.ru/20200519/1571674716.html
Стало известно, когда откроется мечеть Аль-Акса в Иерусалиме
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40448/91/404489193_0:135:1601:1035_1036x0_80_0_0_1bb3949846e72ab8c6f3c1f892a09616.jpg
РИА Новости

Стало известно, когда откроется мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

14:17 19.05.2020 (обновлено: 14:23 19.05.2020)
293
© flickr.com/Sarah TzinierisМечеть аль-Акса
Мечеть аль-Акса
© flickr.com/Sarah Tzinieris
ГАЗА, 19 мая - РИА Новости. Управление мусульманских святынь (вакфов) сообщило, что мечеть Аль-Акса в Иерусалиме будет открыта для верующих после праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), завершающего священный для мусульман месяц Рамадан.
"Управление приняло решение открыть благословенную мечеть Аль-Акса для верующих после праздника Ид-аль-Фитр", - сказано в заявлении управления, которое распространило агентство ВАФА.
На Храмовой горе в Иерусалиме стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра (Купол Скалы). Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира.
"Решение управления было принято с учетом относительного снижения распространения вируса (COVID-19 - ред.) и после консультации с соответствующими медицинскими органами", - говорится в заявлении.
Женщина в защитной медицинской маске в лавке традиционных исламских товаров на рынке в старом Каире, Египет
17 мая, 16:09Религия и мировоззрение
В Египте ужесточат ограничительные меры в дни праздника разговения
По данными палестинского минздрава, 59 жителей Восточного Иерусалима еще больны коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (справа) читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
14 мая, 15:39Религия и мировоззрение
Мусульман призвали с иудеями и христианами молиться о завершении эпидемии
110001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРамаданВОЗИерусалимВосточный ИерусалимВ мире
Рекомендуем
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к российским евреям в День спасения и освобождения
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Крым. Гурзуф. Вид на пляж
К 27 мая власти Крыма сообщат об особенностях работы курортов летом
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые
Наталья Поклонская
Поклонская назвала журналиста Гордона "спецагентом" СБУ
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Аппарат для искусственной вентиляции легких
Аппараты ИВЛ доставят из США в Россию военными самолетами
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил за перезагрузку экономической сферы внешней политики
Пленарное заседание Госдумы РФ
Сенатор прокомментировал предложение Жириновского ликвидировать Совфед
РИА.Lab. Платформа иммерсивной журналистики
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Стоп-кадр видео с участием Дмитрия Красилова и Полины Гагариной
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Лента новостейМолния