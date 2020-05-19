Стало известно, когда откроется мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

ГАЗА, 19 мая - РИА Новости. Управление мусульманских святынь (вакфов) сообщило, что мечеть Аль-Акса в Управление мусульманских святынь (вакфов) сообщило, что мечеть Аль-Акса в Иерусалиме будет открыта для верующих после праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), завершающего священный для мусульман месяц Рамадан.

"Управление приняло решение открыть благословенную мечеть Аль-Акса для верующих после праздника Ид-аль-Фитр", - сказано в заявлении управления, которое распространило агентство ВАФА.

На Храмовой горе в Иерусалиме стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра (Купол Скалы). Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира.

"Решение управления было принято с учетом относительного снижения распространения вируса (COVID-19 - ред.) и после консультации с соответствующими медицинскими органами", - говорится в заявлении.

По данными палестинского минздрава, 59 жителей Восточного Иерусалима еще больны коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.