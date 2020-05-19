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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:06
https://ria.ru/20200519/1571674029.html
В Южной Африке начали испытания эффективности БЦЖ в борьбе с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155928/35/1559283538_0:78:1501:922_1036x0_80_0_0_6e485e6056df944c50a4afa670642534.jpg
РИА Новости

В Южной Африке начали испытания эффективности БЦЖ в борьбе с COVID-19

14:06 19.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Южноафриканская группа TASK, занимающаяся биотехнологиями, в этом месяце начала первые на континенте клинические испытания эффективности вакцины БЦЖ (Бациллы Кальмета-Герена, изначально разработанной против туберкулеза) против новой коронавирусной инфекции, передает агентство Рейтер.
Сообщается, что цель испытаний – выяснить, обеспечит ли бустерная доза вакцины БЦЖ лучшую защиту от заражения COVID-19. В испытаниях участвуют люди, подвергающиеся повышенному риску заражения, половина из которых получит плацебо.
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Ожидается, что в общей сложности в исследовании, которое продлится год, примут участие 3 тысячи работников сферы здравоохранения, предварительные результаты будет получены в течение 6 месяцев.
Как отмечает агентство, подобные исследования уже проводятся в Нидерландах и Австралии. Однако там, в отличие от Южной Африки, прививки БЦЖ при рождении не ставятся в обязательном порядке, а исследование TASK предполагает повторное введение вакцины уже привитым людям.
"Мы пытаемся понять,… изменит ли ситуацию напоминание иммунной системе об этой вакцине", - заявил агентству профессор Стелленбосского университета и основатель группы TASK Адреас Диакон.
"Возможно, это сработает, возможно, нет, но определенно стоит попробовать… Если вы посмотрите на БЦЖ как на потенциально дешевый и доступный инструмент, который страны Африки могут себе позволить,… это действительно имеет смысл", - добавил он.
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Ранее доцент кафедры биомедицинских наук в Нью-Йоркском технологическом институте, доктор Гонзало Отазу заявил РИА Новости, что клинические испытания противотуберкулезной вакцины БЦЖ против нового типа коронавируса в странах с привитым ранее населением, например, в России, могут помочь понять, обеспечивает ли она дополнительную защиту от COVID-19.
В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что нет никаких доказательств эффективности БЦЖ в лечении коронавирусной инфекции, поэтому организация рекомендовала не использовать эту вакцину для профилактики COVID-19. ВОЗ добавила, что в данный момент проводятся два клинических испытания по этому вопросу, организация позже обнародует их результаты. Сейчас ученые по всему миру обсуждают гипотезу, что в странах, где масштабно проводилась вакцинация от туберкулеза, население менее подвержено COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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