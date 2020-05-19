В Южной Африке начали испытания эффективности БЦЖ в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Южноафриканская группа TASK, занимающаяся биотехнологиями, в этом месяце начала первые на континенте клинические испытания эффективности вакцины БЦЖ (Бациллы Кальмета-Герена, изначально разработанной против туберкулеза) против новой Южноафриканская группа TASK, занимающаяся биотехнологиями, в этом месяце начала первые на континенте клинические испытания эффективности вакцины БЦЖ (Бациллы Кальмета-Герена, изначально разработанной против туберкулеза) против новой коронавирусной инфекции , передает агентство Рейтер

Сообщается, что цель испытаний – выяснить, обеспечит ли бустерная доза вакцины БЦЖ лучшую защиту от заражения COVID-19. В испытаниях участвуют люди, подвергающиеся повышенному риску заражения, половина из которых получит плацебо.

Ожидается, что в общей сложности в исследовании, которое продлится год, примут участие 3 тысячи работников сферы здравоохранения, предварительные результаты будет получены в течение 6 месяцев.

Как отмечает агентство, подобные исследования уже проводятся в Нидерландах и Австралии. Однако там, в отличие от Южной Африки, прививки БЦЖ при рождении не ставятся в обязательном порядке, а исследование TASK предполагает повторное введение вакцины уже привитым людям.

"Мы пытаемся понять,… изменит ли ситуацию напоминание иммунной системе об этой вакцине", - заявил агентству профессор Стелленбосского университета и основатель группы TASK Адреас Диакон.

"Возможно, это сработает, возможно, нет, но определенно стоит попробовать… Если вы посмотрите на БЦЖ как на потенциально дешевый и доступный инструмент, который страны Африки могут себе позволить,… это действительно имеет смысл", - добавил он.

Ранее доцент кафедры биомедицинских наук в Нью-Йоркском технологическом институте, доктор Гонзало Отазу заявил РИА Новости, что клинические испытания противотуберкулезной вакцины БЦЖ против нового типа коронавируса в странах с привитым ранее населением, например, в России, могут помочь понять, обеспечивает ли она дополнительную защиту от COVID-19.

В апреле Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) заявила, что нет никаких доказательств эффективности БЦЖ в лечении коронавирусной инфекции, поэтому организация рекомендовала не использовать эту вакцину для профилактики COVID-19. ВОЗ добавила, что в данный момент проводятся два клинических испытания по этому вопросу, организация позже обнародует их результаты. Сейчас ученые по всему миру обсуждают гипотезу, что в странах, где масштабно проводилась вакцинация от туберкулеза, население менее подвержено COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.