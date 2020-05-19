Рост расходов россиян в начале мая замедлился, показало исследование

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Доля граждан, потребительские расходы которых росли в последние две недели, в мае стала меньше 50%, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу Банка России.

Третий телефонный опрос населения по заказу ЦБ проводился компанией с 30 апреля по 7 мая, в нем приняли участие 1535 респондентов от 18 лет и старше из 464 городских и не менее 268 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ (первый и второй - со 2-го по 10 апреля и с 16-го по 24 апреля).

"Рост расходов населения несколько замедлился. Если в первом и втором опросах 52% и 53% соответственно говорили о росте расходов в последние две недели, то в текущем опросе – уже 49%. С момента первого опроса доля сообщивших о снижении семейных расходов выросла вдвое (13%)", - подсчитали аналитики "инФОМа".

"Снижение напряженности" в оценках наблюдаемой инфляции отразилось и в ответах на открытый вопрос о причинах изменений в семейных расходах. Повышение цен, самое частое обоснование роста расходов, назвали 29% опрошенных – на 5 процентных пунктов меньше, чем во втором опросе. По всем остальным группам ответов статистически значимых изменений с середины апреля не наблюдалось.

При этом чаще всего респонденты говорили о росте семейных расходов в связи с нахождением на самоизоляции (8%), потребности в лечении и медикаментах (5%), подорожанием услуг ЖКХ (4%), эпидемией коронавируса в целом (3%). В целом же об экономии на продуктах питания, как и во втором опросе, сказал 31% опрошенных, что на 11 процентных пунктов больше, чем в начале апреля.