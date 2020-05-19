Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T14:24
https://ria.ru/20200519/1571673615.html
Рост расходов россиян в начале мая замедлился, показало исследование
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337732_0:23:3074:1752_1036x0_80_0_0_7cb28358d940deb0076ffb305b426e25.jpg
РИА Новости

Рост расходов россиян в начале мая замедлился, показало исследование

14:24 19.05.2020
145
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Доля граждан, потребительские расходы которых росли в последние две недели, в мае стала меньше 50%, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу Банка России.
Третий телефонный опрос населения по заказу ЦБ проводился компанией с 30 апреля по 7 мая, в нем приняли участие 1535 респондентов от 18 лет и старше из 464 городских и не менее 268 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ (первый и второй - со 2-го по 10 апреля и с 16-го по 24 апреля).
"Рост расходов населения несколько замедлился. Если в первом и втором опросах 52% и 53% соответственно говорили о росте расходов в последние две недели, то в текущем опросе – уже 49%. С момента первого опроса доля сообщивших о снижении семейных расходов выросла вдвое (13%)", - подсчитали аналитики "инФОМа".
"Снижение напряженности" в оценках наблюдаемой инфляции отразилось и в ответах на открытый вопрос о причинах изменений в семейных расходах. Повышение цен, самое частое обоснование роста расходов, назвали 29% опрошенных – на 5 процентных пунктов меньше, чем во втором опросе. По всем остальным группам ответов статистически значимых изменений с середины апреля не наблюдалось.
Тестирование на коронавирус
18 мая, 17:26Распространение нового коронавируса
В Екатеринбурге у 136 сотрудников магазина "Красное&Белое" нашли COVID-19
При этом чаще всего респонденты говорили о росте семейных расходов в связи с нахождением на самоизоляции (8%), потребности в лечении и медикаментах (5%), подорожанием услуг ЖКХ (4%), эпидемией коронавируса в целом (3%). В целом же об экономии на продуктах питания, как и во втором опросе, сказал 31% опрошенных, что на 11 процентных пунктов больше, чем в начале апреля.
Наконец, после резкого сокращения масштабов потребления, произошедшего в первой половине апреля и зафиксированного вторым телефонным опросом, в третьем опросе существенных изменений в распределении ответов не произошло. Сократили расходы или отказались от покупок в последние две недели 46% опрошенных; 53% говорят, что подобного с ними не происходило.
Монеты номиналом один рубль
Вчера, 10:06
Американский бизнес спрогнозировал восстановление российской экономики
021202
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Социологический опрос
Более трети россиян говорят о потере работы среди знакомых, показал опрос
Дмитрий Медведев
Медведев признался, что ему проще общаться в онлайн-формате
Продажа алкоголя
В Госдуме оценили идею о продаже алкоголя с 21 года
Полиция возле дворца Хофбург в Вене после поступления угрозы о взрыве
Австрия работает над открытием границ с Чехией, Словакией и Венгрией
Покупательница в винно-водочном магазине
В Минздраве оценили идею поднять минимальный возраст продажи алкоголя
Тест на коронавирус
В США за сутки выявили более 21,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
Закрытое на карантин кафе
Эксперт предрек размывание границ между общепитом и ретейлом в России
Роберт Кочарян
Адвокат рассказал о прошедшей операции у экс-главы Армении Кочаряна
Съезд партии Единая Россия
Среди участников праймериз "Единой России" увеличилось число врачей
Вид на Землю
Болид над Сибирью сгорел в атмосфере, рассказал эксперт
Самолет авиакомпании EasyJet в аэропорту Манчестера
Хакеры похитили данные девяти миллионов клиентов лоукостера EasyJet
Выпускницы
Российские школьники выбрали песни на выпускной
Мечеть аль-Акса
Стало известно, когда откроется мечеть Аль-Акса в Иерусалиме
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
Российская экономика начала восстановление, заявил Греф
Монеты номиналом один рубль
Официальный курс евро на среду вырос на 23 копейки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Лента новостейМолния