КНР выделит $2 млрд развивающимся странам на устранение последствий COVID

МОСКВА, 19 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В течение двух лет В течение двух лет Пекин выделит 2 миллиарда долларов на помощь развивающимся странам в преодолении социально-экономических последствий эпидемии коронавирусной инфекции, заявил 18 мая председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Китай конкретными мерами поддержал свою риторику о необходимости глобального единства для борьбы с пандемией COVID-19.

Поступок КНР – поистине джентльменский. Страна помогает собратьям по несчастью, даже несмотря на то, что сама оказалась в тяжелой экономической ситуации: под ударом коронавирусной инфекции ВВП КНР в первом квартале сократился на 6,8%, доходы в бюджет упали на 14,3%, само китайское государство влезает в долги, чтобы поддержать экономику. Председатель КНР отметил: логика международной помощи в том, что солидарность и сотрудничество – самое эффективное средство в борьбе с пандемией COVID-19 и подобными гуманитарными катастрофами в будущем.

По его словам, мир не застрахован от новых глобальных эпидемических кризисов, и именно поэтому к ним нужно быть готовыми заранее. Для этого КНР совместно с ООН создаст в Китае подразделение по реагированию на гуманитарные кризисы, обеспечит стабильность глобальных логистических цепочек во время пандемий, поддержит "зеленые коридоры" быстрой доставки и таможенного оформления.

Председатель КНР призвал международное сообщество помочь самым бедным государствам, наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции. Для этого КНР совместно с партнерами по "большой двадцатке" рассмотрит приостановку обслуживания внешнего долга беднейших стран.

Глава китайского государства не остановился исключительно на экономических инициативах. Он пообещал, что Китай поделится с миром результатами разработки вакцины против коронавируса нового типа, сделать ее доступной в глобальном масштабе. Сегодня Китай уже ведет клинические испытания пяти типов вакцин от COVID-19. По самым оптимистичным прогнозам, они могут появиться на рынке уже в марте-июне следующего года.

Наконец, председатель КНР ответил на попытки западных "соколов" свалить на Китай всю вину за глобальное распространение коронавирусной инфекции. Глава китайского государства прямо заявил о готовности провести под эгидой ВОЗ всеобъемлющее глобальное расследование по реагированию на COVID-19 для обобщения положительного опыта и допущенных ошибок. Наблюдатели отмечают, что официальный Пекин крайне заинтересован в проведении научного неангажированного международного расследования, ведь оно сможет положить конец постоянным обвинениям в адрес КНР о сокрытии данных относительно распространения коронвируса. В Китае откровенно устали от таких нападок. Особенно они неприятны врачам, работавшим на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией и знающим о реальной ситуации куда больше западных политиков. Ван Гуанфа, один из ведущих пульмонологов первого госпиталя при Пекинском университете, который сам переболел коронавирусом, прямо говорит, что "Китаю ни стыдиться, ни бояться нечего".

Впрочем, многие полагают, что даже после того как научное сообщество расставит все точки над "i" в вопросе распространения коронавируса, политические нападки Запада в адрес Китая не утихнут. Очевидно, что попытки утроить разбирательства с КНР вокруг коронавируса – лишь повод, за которым кроются совершенно другие политические цели. Ярким примером тому стала одна из последних инициатив американского сенатора Линдси Грэма . Он вынес на обсуждение законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа. Мало того, что проект построен на голословных обвинениях – в нем содержатся совершенно нереальные призывы закрыть все рынки морепродуктов в КНР и уж совсем не имеющее отношения к делу требования освободить радикалов, устроивших беспорядки в Гонконге. Единственная логически стройная часть законопроекта – это список санкций в отношении КНР, к которым сенатор и призывает под любыми предлогами, пусть даже самыми необоснованными. Очевидно, что многие в американской администрации продолжают попытки под прикрытием коронавируса свести политические счеты с Китаем. В Пекине надеются, что Вашингтон "проявит иммунитет" к этому политическому вирусу и внемлет призывам к сплоченности и сотрудничеству в противостоянии общечеловеческой угрозе COVID-19.