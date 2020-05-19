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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-19T13:44
https://ria.ru/20200519/1571672756.html
КНР выделит $2 млрд развивающимся странам на устранение последствий COVID
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571672503_0:54:1024:630_1036x0_80_0_0_6893a1771bf9fffb41db0496f885c5be.jpg
РИА Новости

КНР выделит $2 млрд развивающимся странам на устранение последствий COVID

13:44 19.05.2020
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© Фото : предоставлено информслужбой «Россия-Китай: главное»Люди держатся за руки
Люди держатся за руки
© Фото : предоставлено информслужбой «Россия-Китай: главное»
МОСКВА, 19 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В течение двух лет Пекин выделит 2 миллиарда долларов на помощь развивающимся странам в преодолении социально-экономических последствий эпидемии коронавирусной инфекции, заявил 18 мая председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Китай конкретными мерами поддержал свою риторику о необходимости глобального единства для борьбы с пандемией COVID-19. 
Поступок КНР – поистине джентльменский. Страна помогает собратьям по несчастью, даже несмотря на то, что сама оказалась в тяжелой экономической ситуации: под ударом коронавирусной инфекции ВВП КНР в первом квартале сократился на 6,8%, доходы в бюджет упали на 14,3%, само китайское государство влезает в долги, чтобы поддержать экономику. Председатель КНР отметил: логика международной помощи в том, что солидарность и сотрудничество – самое эффективное средство в борьбе с пандемией COVID-19 и подобными гуманитарными катастрофами в будущем.
По его словам, мир не застрахован от новых глобальных эпидемических кризисов, и именно поэтому к ним нужно быть готовыми заранее. Для этого КНР совместно с ООН создаст в Китае подразделение по реагированию на гуманитарные кризисы, обеспечит стабильность глобальных логистических цепочек во время пандемий, поддержит "зеленые коридоры" быстрой доставки и таможенного оформления.
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Председатель КНР призвал международное сообщество помочь самым бедным государствам, наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции. Для этого КНР совместно с партнерами по "большой двадцатке" рассмотрит приостановку обслуживания внешнего долга беднейших стран.
Глава китайского государства не остановился исключительно на экономических инициативах. Он пообещал, что Китай поделится с миром результатами разработки вакцины против коронавируса нового типа, сделать ее доступной в глобальном масштабе. Сегодня Китай уже ведет клинические испытания пяти типов вакцин от COVID-19. По самым оптимистичным прогнозам, они могут появиться на рынке уже в марте-июне следующего года.
Наконец, председатель КНР ответил на попытки западных "соколов" свалить на Китай всю вину за глобальное распространение коронавирусной инфекции. Глава китайского государства прямо заявил о готовности провести под эгидой ВОЗ всеобъемлющее глобальное расследование по реагированию на COVID-19 для обобщения положительного опыта и допущенных ошибок. Наблюдатели отмечают, что официальный Пекин крайне заинтересован в проведении научного неангажированного международного расследования, ведь оно сможет положить конец постоянным обвинениям в адрес КНР о сокрытии данных относительно распространения коронвируса. В Китае откровенно устали от таких нападок. Особенно они неприятны врачам, работавшим на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией и знающим о реальной ситуации куда больше западных политиков. Ван Гуанфа, один из ведущих пульмонологов первого госпиталя при Пекинском университете, который сам переболел коронавирусом, прямо говорит, что "Китаю ни стыдиться, ни бояться нечего".
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Впрочем, многие полагают, что даже после того как научное сообщество расставит все точки над "i" в вопросе распространения коронавируса, политические нападки Запада в адрес Китая не утихнут. Очевидно, что попытки утроить разбирательства с КНР вокруг коронавируса – лишь повод, за которым кроются совершенно другие политические цели. Ярким примером тому стала одна из последних инициатив американского сенатора Линдси Грэма. Он вынес на обсуждение законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа. Мало того, что проект построен на голословных обвинениях – в нем содержатся совершенно нереальные призывы закрыть все рынки морепродуктов в КНР и уж совсем не имеющее отношения к делу требования освободить радикалов, устроивших беспорядки в Гонконге. Единственная логически стройная часть законопроекта – это список санкций в отношении КНР, к которым сенатор и призывает под любыми предлогами, пусть даже самыми необоснованными. Очевидно, что многие в американской администрации продолжают попытки под прикрытием коронавируса свести политические счеты с Китаем. В Пекине надеются, что Вашингтон "проявит иммунитет" к этому политическому вирусу и внемлет призывам к сплоченности и сотрудничеству в противостоянии общечеловеческой угрозе COVID-19.
Проект "Россия-Китай: события и комментарии".
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Компенсация за вирус? Китай дает миллиарды помощи другим странамКитай протянул руку помощи странам, пострадавшим от коронавируса, который Дональд Трамп упорно называет китайским. Деньги будут поступать в течение двух лет. По словам Си Цзиньпина, цель – стимулировать международное сотрудничество против COVID-19.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайВ мире
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