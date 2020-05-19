Петербургское УФСИН отвергло претензии осужденного за теракт в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти опровергло претензии к условиям содержания в СИЗО "Кресты", которые в своем иске к ведомству изложил осуждённый за теракт в метро Петербурга Акрам Азимов.
Накануне сообщилось, что в Колпинский районный суд поступил иск от Азимова, где называет санитарно-бытовые условия в СИЗО "Кресты" пытками и просит возместить ему компенсацию в размере 238 тысяч рублей. Он указывает, что ему отказывали в свиданиях и звонкам родным, в камерах, где курили, не было вытяжки, был вынужден пить воду из-под крана, а во время судебных заседаний не был обеспечен горячим питанием.
"Данная информация не соответствует действительности. Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются ежедневно трехразовым горячим питанием по нормам. Во всех камерных помещениях подача воды обеспечена централизованно, и так далее", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
Также собеседника агентства отметила, что не все перечисленное в иске Азимова относится к компетенции ФСИН. Так, свидания и телефонные разговоры с родными, о которых говорит осужденный, шли на этапе предварительного следствия, а за это отвечают следственные органы.
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"Санитарные условия и распорядок дня в СИЗО соответствуют нормам действующего законодательства, что регулярно проверяется представителями прокуратуры и общественной наблюдательной комиссией", - подчеркнули в пресс-службе.
Решением Второго западного окружного военного суда Абор Азимов был приговорён к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы - к 28 годам лишения свободы, Содик Ортиков - 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов - по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев - по 19 лет лишения свободы.
Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадало несколько десятков пассажиров метрополитена. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.
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